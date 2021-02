Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, venerdì 11 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la terza puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata.

Anticipazioni

Stasera, in occasione della terza puntata, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto. Non ci saranno invece La Pecorella (Alessandra Mussolini) e il Baby Alieno (Gigi e Ros) eliminati nel corso della scorsa puntata. Milly Carlucci, attraverso una diretta su Instagram, ha annunciato il ritorno della maschera del Leone, interpretata da Albano Carrisi. Il tenore pugliese aprirà la puntata, ma non solo. Il Leone, secondo classificato de Il Cantante Mascherato 2020, infatti, si esibirà sul palco insieme a tutti i concorrenti dell’edizione in corso. La padrona di casa ha quindi spiegato che la “performance corale” della maschere darà poi vita ad una sfida. Dopo il medley, infatti, inizierà uno spareggio a due (evidentemente tra le maschere meno votate) a cui poi seguirà il primo “smascheramento” della serata. “Ci sarà l’arrivo di Al bano in questa puntata, Al Bano che è stato il secondo classificato della scorsa edizione, ma ci sarà anche il Leone per un pezzo musicale all’inizio che coinvolgerà tutto tutto il nostro cast – le parole di Milly – e che sarà di ispirazione per una prima eliminazione; un primo spareggio da cui ci sarà un’eliminazione e uno smascheramento”. A fine puntata poi la seconda eliminazione.

Regolamento

Abbiamo visto le anticipazioni sulla terza puntata de Il cantante mascherato 2021, ma vediamo il regolamento. I cinque giudici, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), dovranno giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara su Rai 1. E, contestualmente, via al tentativo di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Potrebbero interessarti Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo-Salini in pole Cattaneo e Scrosati Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 12 febbraio: concorrenti, ultime news The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata