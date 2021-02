Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la seconda puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Anticipazioni

Stasera, in occasione della seconda puntata, rivedremo le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, l’Orsetto e il Baby alino. Sì, avete capito bene. Il baby alieno, ritiratosi nella prima puntata, tornerà in gara con un nuovo artista sotto la maschera (ovviamente non I Ricchi e Poveri, nella formazione originaria composta da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu ritiratisi). Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci a La Vita in Diretta: “Baby Alieno torna in questa puntata perché non si poteva eliminare un personaggio così simpatico e così amato, soprattutto dai bambini. Quindi una nuova anima entrerà dentro a Baby Alieno”. La seconda puntata quindi si aprirà con lo spareggio mai disputato fra Baby Alieno e Pecorella: ad una delle due maschere al termine della sfida toccherà quindi rivelare la propria identità. La puntata di venerdì prossimo avrà poi anche l’usuale eliminazione di fine puntata, con quindi due maschere che lasceranno definitivamente il programma.

Regolamento

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prima puntata de Il cantante mascherato 2021, ma vediamo il regolamento. I cinque giudici, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), dovranno giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara su Rai 1. E, contestualmente, via al tentativo di capire chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

