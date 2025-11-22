Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 22 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War), film del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Il film è un prequel/spin-off del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Il film è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Molti anni prima degli eventi narrati nel film precedente, la perfida strega Ravenna si serve della sua bellezza e della sua magia per impadronirsi di un regno dopo l’altro come farà, come si è visto, con il padre di Biancaneve. Sua sorella Freya, nel frattempo, si innamora di un giovane promesso ad un’altra, con il quale ha una bambina. La loro unione è però contrastata da vari fattori tra cui la completa disapprovazione di Ravenna; i due pianificano di sposarsi in segreto, ma mentre Freya lo attende nel punto concordato il suo amato uccide la loro bambina. Quando la donna scopre ciò che è accaduto, a causa del grande dolore in lei si risveglia un potentissimo potere magico in grado di controllare il ghiaccio. Grazie ad esso Freya uccide il suo amato, dopodiché si congeda da sua sorella e si stabilisce nei regni del Nord.

Sopraffatta dal dolore per quanto è accaduto, Freya rapisce i bambini dei regni limitrofi e li addestra all’arte della guerra, in modo da crearsi un proprio esercito; ad essi e ai suoi sudditi Freya proibisce inoltre l’amore, che per lei è stato dannoso e doloroso. Tuttavia, i suoi due migliori soldati, Eric e Sara, finiscono per innamorarsi, e si sposano in segreto. Freya lo scopre e separa i due, in procinto di scappare, con una lastra di ghiaccio. Attraverso essa, Eric vede Sara venir uccisa da un loro compagno, prima di venir sconfitto e bandito dal regno. Eric diventerà poi il Cacciatore che, in principio assoldato da Ravenna per catturare Biancaneve riuscita a fuggire, aiuterà invece quest’ultima a sconfiggere la regina.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Abbiamo visto la trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore
  • Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva
  • Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio
  • Jessica Chastain: Sara, la guerriera
  • Nick Frost: Nion
  • Sam Claflin: Re William
  • Rob Brydon: Gryff
  • Alexandra Roach: Doreena
  • Colin Morgan: Duca di Blackwood
  • Sheridan Smith: Bromwyn
  • Sope Dirisu: Tull
  • Sam Hazeldine: Leifr
  • Liam Neeson: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il cacciatore e la regina di ghiaccio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 22 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la nona puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 22 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la nona puntata
TV / Unstoppable – Fuori controllo: trama, cast e streaming del film
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della puntata del 22 novembre
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 novembre
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
Ricerca