Il cacciatore e la regina di ghiaccio: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 22 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War), film del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Il film è un prequel/spin-off del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Il film è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Molti anni prima degli eventi narrati nel film precedente, la perfida strega Ravenna si serve della sua bellezza e della sua magia per impadronirsi di un regno dopo l’altro come farà, come si è visto, con il padre di Biancaneve. Sua sorella Freya, nel frattempo, si innamora di un giovane promesso ad un’altra, con il quale ha una bambina. La loro unione è però contrastata da vari fattori tra cui la completa disapprovazione di Ravenna; i due pianificano di sposarsi in segreto, ma mentre Freya lo attende nel punto concordato il suo amato uccide la loro bambina. Quando la donna scopre ciò che è accaduto, a causa del grande dolore in lei si risveglia un potentissimo potere magico in grado di controllare il ghiaccio. Grazie ad esso Freya uccide il suo amato, dopodiché si congeda da sua sorella e si stabilisce nei regni del Nord.

Sopraffatta dal dolore per quanto è accaduto, Freya rapisce i bambini dei regni limitrofi e li addestra all’arte della guerra, in modo da crearsi un proprio esercito; ad essi e ai suoi sudditi Freya proibisce inoltre l’amore, che per lei è stato dannoso e doloroso. Tuttavia, i suoi due migliori soldati, Eric e Sara, finiscono per innamorarsi, e si sposano in segreto. Freya lo scopre e separa i due, in procinto di scappare, con una lastra di ghiaccio. Attraverso essa, Eric vede Sara venir uccisa da un loro compagno, prima di venir sconfitto e bandito dal regno. Eric diventerà poi il Cacciatore che, in principio assoldato da Ravenna per catturare Biancaneve riuscita a fuggire, aiuterà invece quest’ultima a sconfiggere la regina.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Abbiamo visto la trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva

Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio

Jessica Chastain: Sara, la guerriera

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Re William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Colin Morgan: Duca di Blackwood

Sheridan Smith: Bromwyn

Sope Dirisu: Tull

Sam Hazeldine: Leifr

Liam Neeson: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il cacciatore e la regina di ghiaccio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.