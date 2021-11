Il Cacciatore 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Il Cacciatore 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 10 novembre

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata de Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Trama quarta (ultima) puntata

Una volta sicuro della determinazione di Paola nel portare avanti le battaglie in Procura, Saverio Barone decide di lasciare il pool antimafia, ma gli resta solo una cosa da fare: catturare Pietro Aglieri. Il territorio da controllare per scovare Aglieri è troppo vasto e Paola e Saverio hanno idee diverse su come procedere: lei, dopo aver ricevuto una foto rivelatrice, vorrebbe intervenire, mentre lui preferisce procedere con cautela in quella che sembra essere la sua ultima operazione.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de Il Cacciatore 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: