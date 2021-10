Il Cacciatore 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza stagione troviamo Saverio nel mirino di Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, che ha giurato di ucciderlo. Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, intanto, intessano la loro trama, fatta di relazioni con politica ed istituzioni. Barone capisce che, se vuole catturare Provenzano, non deve dare nell’occhio, ma fingere di essere un Pm ridimensionato e senza ambizioni, in modo nascondersi da quelle forze occulte dello Stato che fino ad ora gli hanno impedito di catturarlo. Non solo: in questa stagione, il protagonista si rende conto che non può più lavorare come una scheggia impazzita, in solitaria, ma che deve accettare il lavoro di squadra. Viene così affiancato dalla giovane Paola Romano, ambiziosa ma con metodi totalmente differenti dai suoi. Saverio deve accettare tutto questo, soprattutto per il bene di sua figlia Carlotta, che sta crescendo insieme a Giada e che vuole rivedere al più presto.

Il Cacciatore 3: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama de Il Cacciatore 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast della terza stagione è ancora una volta guidato da Francesco Montanari, nei panni del protagonista Saverio Barone. Al suo fianco la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano. Ma vediamo tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Montanari: Saverio Barone

Roberto Citran: Andrea Elia

Francesco Foti: Carlo Mazza

Linda Caridi: Paola Romano

Gaetano Bruno: Pietro Aglieri

Giorgio Caputo: Diego Navarra

Francesca Inaudi: Francesca Lagoglio

Marco Rossetti: Leonardo Zaza

Miriam Dalmazio: Giada Stranzi

Marcello Mazzarella: Bernardo Provenzano

Paolo Ricca: Vito Vitale

Peppino Mazzotta

Location

Dove è stata girata (location) la serie tv Il Cacciatore 3? La location principale, come per le prime due stagioni, resta Palermo, in particolare via Giusti, via Cesareo, via Sciuti, via Leopardi, via Lo Jacono, piazza Unità d’Italia, via D’Annunzio, Piazza Marina, Corso Vittorio Emanuele, via Ettore Pais, via Rosario Gerbasi e via Francesco Crispi. La terza stagione ha però visto girare alcune scene anche ad Alghero, in Sardegna, dove è stato allestito un villaggio che, nel racconto, sarà localizzato in Spagna. Riprese anche a Roma ed ad Ostia, all’Idroscalo, al Palazzo del Governatorato e sulla spiaggia.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Cacciatore 3? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. La prima puntata andrà in onda mercoledì 20 ottobre 2021; l’ultima mercoledì 10 novembre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: mercoledì 20 ottobre 2021

Seconda puntata: mercoledì 27 ottobre 2021

Terza puntata: mercoledì 3 novembre 2021

Quarta puntata: mercoledì 10 novembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Il Cacciatore 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv – come detto – va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.