Il Cacciatore 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Cacciatore 3, serie tv diretta da Davide Marengo per gli episodi 1, 2, 3 e 5 e Fabio Paladini per gli episodi 4, 6, 7 e 8. La sceneggiatura è stata scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella, Fabio Paladini e Advocat. La serie è liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Sabella (edito da Mondadori). La serie è prodotta da Rosario Rinaldo per Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Trama prima puntata

Nel primo episodio il personaggio interpretato da Francesco Montanari per la prima volta nella sua vita avrà veramente paura. Da mesi infatti il procuratore sarà in un bunker della procura di Palermo, per via delle minacce subite dal boss Vitale che lo vorrebbe morto. Nonostante la reclusione però Saverio Barone inizierà a lavorare a un nuovo caso nella serie tv Il cacciatore 3, che gli verrà affidato da Elia. Nel secondo episodio della prima puntata de Il cacciatore 3 – secondo le anticipazioni sulla trama – Saverio Barone andrà in Trentino in un luogo in cui soggiornano prefetti e questori in pensione. Un posto di pace in cui trascorrere del tempo con la famiglia, che finirà però per alimentare la sua insofferenza. Il procuratore supplicherà Elia per farlo rientrare a Palermo, nonostante i rischi che corre. Intanto nella fiction nascerà un forte legame tra Saverio e una collega.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il Cacciatore 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: