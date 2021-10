Il Cacciatore 3: il cast (attori) della fiction con Francesco Montanari

Qual è il cast (attori) completo de Il Cacciatore 3, la serie tv in onda su Rai 2 dal 20 ottobre 2021 con quattro puntate? Il cast della terza stagione è ancora una volta guidato da Francesco Montanari, nei panni del protagonista Saverio Barone. Al suo fianco la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano. Ma vediamo tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Montanari: Saverio Barone

Roberto Citran: Andrea Elia

Francesco Foti: Carlo Mazza

Linda Caridi: Paola Romano

Gaetano Bruno: Pietro Aglieri

Giorgio Caputo: Diego Navarra

Francesca Inaudi: Francesca Lagoglio

Marco Rossetti: Leonardo Zaza

Miriam Dalmazio: Giada Stranzi

Marcello Mazzarella: Bernardo Provenzano

Paolo Ricca: Vito Vitale

Peppino Mazzotta

Location

Abbiamo visto il cast de Il Cacciatore 3, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La location principale, come per le prime due stagioni, resta Palermo, in particolare via Giusti, via Cesareo, via Sciuti, via Leopardi, via Lo Jacono, piazza Unità d’Italia, via D’Annunzio, Piazza Marina, Corso Vittorio Emanuele, via Ettore Pais, via Rosario Gerbasi e via Francesco Crispi. La terza stagione ha però visto girare alcune scene anche ad Alghero, in Sardegna, dove è stato allestito un villaggio che, nel racconto, sarà localizzato in Spagna. Riprese anche a Roma ed ad Ostia, all’Idroscalo, al Palazzo del Governatorato e sulla spiaggia.