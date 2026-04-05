Il Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si vota

Come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai 3 che decreterà il borgo più bello d’Italia di questa edizione? Qual è il regolamento? Il voto via rete è un servizio fornito e gestito dalla Rai in autonomia tecnica. Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

dalle ore 19:00 del giorno 1 marzo 2026 sul sito www.rai.it/borgodeiborghi sarà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo di “Borgo dei Borghi 2026”;

la pagina invita gli utenti, in un apposito spazio dedicato, a votare il proprio borgo preferito; la votazione, pertanto, potrà essere espressa dalle ore 19:00 del 1° marzo 2026 alle ore 23.59 del 22 marzo 2026;

la classifica finale e quindi la nomina del “Borgo dei Borghi 2026” viene svelata durante una “prima serata speciale” di “KILIMANGIARO”, in onda su Rai 3, salvo diverse e improrogabili esigenze artistiche e di palinsesto, domenica 5 aprile 2026.

La votazione viene chiusa domenica 22 marzo 2026 alle ore 23:59. Pertanto, successivamente alle ore 23:59 del 22 marzo 2026 non sarà più tecnicamente possibile esprimere il proprio voto.

La giuria del programma Il Borgo dei Borghi 2025 è composta da 3 noti personaggi che affiancheranno il pubblico nelle votazioni. I giurati parteciperanno alla votazione finale e saranno protagonisti della prima serata del Borgo dei Borghi. La classifica riporterà il voto del pubblico ed il giudizio espresso dai giudici secondo un criterio stabilito dal regolamento.

Streaming e tv

Abbiamo visto come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 5 aprile 2026 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.