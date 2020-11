I wanna be sedated, il testo della canzone (cover) cantata dai Manitoba a X Factor 2020

Qual è il testo di “I wanna be sedated” dei Ramones, la canzone (cover) cantata dai Manitoba nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo intonato dagli artisti dei Gruppi stasera, 5 novembre 2020:

20, 20, 20, 4, hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do, nowhere to go, oh

I wanna be sedated

Just, get me to the airport, put me on a plane

Hurry, hurry, hurry, before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh no oh-oh oh-oh

20, 20, 20, 4, hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do, nowhere to go, oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me on a plane

Hurry, hurry, hurry, before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh no oh-oh oh-oh

20, 20, 20, 4, hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do, nowhere to go, oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair and get me to the show

Hurry, hurry, hurry, before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh no oh-oh oh-oh

20, 20, 20, 4, hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do, nowhere to go, oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me to the show

Hurry, hurry, hurry, before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh no oh-oh oh-oh

Bam-bam-bambam bambam-bam-bambam, I wanna be sedated

Bam-bam-bambam bambam-bam-bambam, I wanna be sedated

Bam-bam-bambam bambam-bam-bambam, I wanna be sedated

Bam-bam-bambam bambam-bam-bambam, I wanna be sedated

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione dei Manitoba con I wanna be sedated? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

