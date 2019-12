I Medici 3, trama e anticipazioni della prima puntata in onda lunedì 2 e martedì 3 dicembre

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2019, e domani, martedì 3, in prima serata su Rai 1 vanno in onda i primi due episodi de I Medici 3, la terza stagione della serie tv diretta da Christian Duguay con protagonista Daniel Sharman nel ruolo di Lorenzo De’ Medici detto Il Magnifico. La fiction, che racconta le vicende e gli intrighi della famiglia che dominò su Firenze nel Quattrocento e di uno dei personaggi più importanti del Rinascimento italiano, è composta da otto episodi che vanno in onda, come anticipato, su Rai 1 a partire da lunedì 2 e vede un cast rinnovato rispetto alle stagioni precedenti: tra le new entry ci sono Francesco Montanari, nel ruolo di Girolamo Savonarola, e Neri Marcorè in quello di Papa Innocenzo VIII.

La serie riprende dagli avvenimenti con cui era terminata la seconda stagione, quando a seguito della Congiura dei Pazzi il fratello di Lorenzo, Giuliano, è stato assassinato da Jacopo e Francesco Pazzi. La famiglia verrà consolata dalla scoperta dell’esistenza di Giulio, figlio naturale del defunto Giuliano.

Ma, in attesa della puntata di stasera, vediamo le anticipazioni della prima puntata de I Medici 3.

Tutto quello che c’è da sapere su I Medici 3

Trama del primo e secondo episodio

Nel primo episodio de I Medici 3, intitolato Sopravvivenza, vediamo essere passati solo pochi mesi dalla Congiura dei Pazzi, l’evento che ha portato Lorenzo a perdere suo fratello Giuliano. Animato da un forte sentimento di vendetta, Lorenzo si scontrerà a distanza con il mandante di quella congiura, Papa Sisto IV. Ad approfittarne il crudele conte Riario – l’ultimo dei congiurati rimasto in vita – il quale tenterà in tutti i modi di far scoppiare la guerra tra Firenze e Roma. La famiglia Medici, nel frattempo, verrà a conoscenza dell’esistenza di Giulio, figlio illegittimo del defunto Giuliano, mentre a Firenze farà il suo arrivo un frate domenicano capace di leggere nel cuore di Lorenzo: Girolamo Savonarola.

Il cast de I Medici 3

Potrebbero interessarti Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama, cast e streaming Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 2 dicembre 2019 Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 2 dicembre

Nel secondo episodio invece (in onda su Rai 1 martedì 3 dicembre alle 21.25), dal titolo I dieci, vedremo Firenze messa a dura prova dall’entrata in campo del Regno di Napoli accanto alle truppe papali. Tra i Priori c’è chi dubita di Lorenzo, il quale sarà determinato a non lasciare che Firenze cada in mano ai nemici: il Magnifico troverà infatti uno stratagemma per esautorare i Priori sostituendoli con il Consiglio dei Dieci, composto da uomini a lui fedeli. Quando invece sua moglie Clarice, incinta, verrà trasferita in campagna con i bambini, la famiglia subirà un attacco da parte degli uomini di Riario. Con la città minacciata militarmente Lorenzo deciderà di partire alla volta di Napoli con il suo nuovo consigliere Bruno Bernardi: il loro obiettivo sarà quello di cercare di spezzare l’accerchiamento e riportare la pace.