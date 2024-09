I Leoni di Sicilia, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

I Leoni di Sicilia cast: attori e personaggi della serie su Rai 1

I Leoni di Sicilia è la serie in onda su Rai 1 dal 10 settembre 2024 in quattro puntate, diretta da Paolo Genovese, e tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci. Una serie di grande successo, già disponibile su Disney+, che ora arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. I Leoni di Sicilia ai Nastri d’argento 2024 la serie ha vinto come serie drammatica e per il miglior attore protagonista per l’interpretazione di Michele Riondino. La serie narra le vicende dei Florio, una famiglia di armatori e imprenditori di origini calabresi, che nella Sicilia dell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti dell’intera Italia. Ma qual è il cast de I Leoni di Sicilia?

La serie è diretta da Paolo Genovese, ed è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group.La sceneggiatura è firmata da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Nel cast troviamo Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes.

“I Leoni di Sicilia è una serie che attraversa l’Ottocento, una grande saga famigliare di tenacia, orgoglio, potere e ambizione, ambientata in una Sicilia dell’aristocrazia, ma scossa da un grande fermento rivoluzionario. Isola della tradizione e allo stesso tempo avanguardia operosa, fiorente, centro vibrante del Mediterraneo. Una terra lontana dagli stereotipi e i pregiudizi che l’hanno marcata per decenni”, ha raccontato il regista Paolo Genovese. “Più di ogni altro progetto, questa serie ha dato vita a una collaborazione inestricabile tra la scenografia, la fotografia e i costumi, per ottenere uno stile unico e definito, con assonanze e sfumature di toni, colori e sensazioni fra i personaggi e lo sfondo in cui si muovono”.

Attori e personaggi

Vediamo i principali attori e i relativi personaggi interpretati del cast de I leoni di Sicilia.

Vincenzo Florio, interpretato da Michele Riondino.

Unico figlio di Paolo Florio, erediterà il business del padre, diventando l’imprenditore più ricco della Sicilia dell’Ottocento, commercializzando aromi, spezie, tonno e vino Marsala. Esuberante, sicuro, pieno di sé e molto schietto, vive una perenne lotta ideologica contro la nobiltà siciliana che, a detta sua, guarda i Florio dall’alto verso il basso poiché famiglia di commercianti.

Moglie di Vincenzo, donna molto intelligente e riflessiva, è colei che fa ragionare molto spesso il fumantino Vincenzo. Ella darà alla luce tre figli: Angela, Giuseppina e Ignazio, quest’ultimo in memoria dello zio scomparso.

Madre di Vincenzo e moglie di Paolo Florio, spesso soggiogata da quest’ultimo. Alla morte del marito si avvicinerà al cognato Ignazio, che ama da sempre, ricambiata. L’aver trascorso gli anni con il despota Paolo senza poter vivere a pieno il suo amore con Ignazio la porterà ad essere acida e perennemente in conflitto verso Giulia, che andrà poi a sposarsi col figlio Vincenzo.

Capostipite della famiglia Florio che, caduta in disgrazia, si trasferirà insieme ad essa a Palermo per una nuova vita, aprendo un’aromateria e diventando la famiglia più ricca di Sicilia. Deciso e determinato, non si fa scrupoli per ottenere ciò che vuole pur di fare affari.

Fratello di Paolo, calmo e misurato, sarà colui che crescerà Vincenzo dopo la prematura scomparsa del padre.

Fratello di Paolo, calmo e misurato, sarà colui che crescerà Vincenzo dopo la prematura scomparsa del padre. Duchessa Spadafora, interpretata da Claudia Pandolfi.

Ignazio Florio, interpretato da Eduardo Scarpetta.

Figlio terzogenito di Vincenzo e Giulia e primo erede dell’impero Florio, viene chiamato così in memoria dello zio scomparso.

Durare, il nuovo singolo di Laura Pausini è la end credit song di tutti gli otto episodi della serie. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. Riassumiamo in sintesi gli attori e i personaggi del cast de I leoni di Sicilia.