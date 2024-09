I Leoni di Sicilia: trama, cast, location, attori, personaggi, libro, quante puntate, episodi, durata, streaming serie su Rai 1

I Leoni di Sicilia è la nuova serie in onda su Rai 1 a partire da martedì 10 settembre 2024 alle ore 21.30. Dopo il grande successo avuto su Disney+, la serie diretta da Paolo Genovese, e tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, sbarca in chiaro sul primo canale della Rai. La serie narra le vicende dei Florio, una famiglia di armatori e imprenditori di origini calabresi, che nella Sicilia dell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti dell’intera Italia. Ma qual è la trama, il cast, gli episodi e le puntate, i personaggi, la location e dove vedere in streaming I Leoni di Sicilia? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La serie diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci arriva in chiaro su Rai 1 dal 10 settembre. Il drama d’ambientazione storica inizia il racconto dai fratelli Paolo e Ignazio Florio (interpretati da Vinicio Marchioni e Paolo Briguglia), due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. Decisi ad arrivare più in alto di tutti, a essere i più ricchi e i più potenti, a Palermo, Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie in via dei Materassai la migliore della città, avviando poi vari altri commerci. E quando Vincenzo (Michele Riondino), il figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua. Con le sue idee rivoluzionarie, Vincenzo trasforma le floride attività di famiglia in un impero mentre Palermo osserva con stupore – e talvolta con invidia e disprezzo – l’espansione dei Florio.

Ma quella dei Florio è anche un’epopea che parla di amore e famiglia. Quasi divisa tra il suo amore per il marito Paolo e i suoi sentimenti mai espressi per Ignazio, Giuseppina (Ester Pantano e Donatella Finocchiaro) inizialmente non approva la relazione tra il figlio e Giulia Portalupi (Miriam Leone), giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Forte e intelligente, Giulia è una donna in contrasto con le rigide regole della società del tempo. Dopo la nascita delle figlie illegittime Angela e Giuseppina, con lei Vincenzo mette al mondo il futuro erede di Casa Florio, Ignazio (Eduardo Scarpetta), il quale porta lo stesso nome dello zio, per Vincenzo un secondo padre. Il giovane Ignazio sposa a sua volta Giovanna D’Ondes (Adele Cammarata). Dura e fragile come cristallo ma piena di passione e affamata d’amore, lei costituisce il grimaldello che permette a Ignazio e ai Florio di inserirsi nel circuito dell’aristocrazia palermitana e siciliana.

I Leoni di Sicilia, il cast della serie: attori e personaggi

Ai Nastri d’argento 2024 la serie ha vinto come serie drammatica e per il miglior attore protagonista per l’interpretazione di Michele Riondino. I Leoni di Sicilia si avvale della regia di un grande regista come Paolo Genovese e vanta un cast corale di noti attori, come Miriam Leone e Michele Riondino. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo.

La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. Vediamo i principali attori e i relativi personaggi interpretati.

Vincenzo Florio, interpretato da Michele Riondino.

Unico figlio di Paolo Florio, erediterà il business del padre, diventando l’imprenditore più ricco della Sicilia dell’Ottocento, commercializzando aromi, spezie, tonno e vino Marsala. Esuberante, sicuro, pieno di sé e molto schietto, vive una perenne lotta ideologica contro la nobiltà siciliana che, a detta sua, guarda i Florio dall’alto verso il basso poiché famiglia di commercianti.

Unico figlio di Paolo Florio, erediterà il business del padre, diventando l’imprenditore più ricco della Sicilia dell’Ottocento, commercializzando aromi, spezie, tonno e vino Marsala. Esuberante, sicuro, pieno di sé e molto schietto, vive una perenne lotta ideologica contro la nobiltà siciliana che, a detta sua, guarda i Florio dall’alto verso il basso poiché famiglia di commercianti. Giulia Portalupi, interpretata da Miriam Leone.

Moglie di Vincenzo, donna molto intelligente e riflessiva, è colei che fa ragionare molto spesso il fumantino Vincenzo. Ella darà alla luce tre figli: Angela, Giuseppina e Ignazio, quest’ultimo in memoria dello zio scomparso.

Moglie di Vincenzo, donna molto intelligente e riflessiva, è colei che fa ragionare molto spesso il fumantino Vincenzo. Ella darà alla luce tre figli: Angela, Giuseppina e Ignazio, quest’ultimo in memoria dello zio scomparso. Giuseppina Saffiotti, interpretata da giovane da Ester Pantano e in età matura da Donatella Finocchiaro.

Madre di Vincenzo e moglie di Paolo Florio, spesso soggiogata da quest’ultimo. Alla morte del marito si avvicinerà al cognato Ignazio, che ama da sempre, ricambiata. L’aver trascorso gli anni con il despota Paolo senza poter vivere a pieno il suo amore con Ignazio la porterà ad essere acida e perennemente in conflitto verso Giulia, che andrà poi a sposarsi col figlio Vincenzo.

Madre di Vincenzo e moglie di Paolo Florio, spesso soggiogata da quest’ultimo. Alla morte del marito si avvicinerà al cognato Ignazio, che ama da sempre, ricambiata. L’aver trascorso gli anni con il despota Paolo senza poter vivere a pieno il suo amore con Ignazio la porterà ad essere acida e perennemente in conflitto verso Giulia, che andrà poi a sposarsi col figlio Vincenzo. Paolo Florio, interpretato da Vinicio Marchioni.

Capostipite della famiglia Florio che, caduta in disgrazia, si trasferirà insieme ad essa a Palermo per una nuova vita, aprendo un’aromateria e diventando la famiglia più ricca di Sicilia. Deciso e determinato, non si fa scrupoli per ottenere ciò che vuole pur di fare affari.

Capostipite della famiglia Florio che, caduta in disgrazia, si trasferirà insieme ad essa a Palermo per una nuova vita, aprendo un’aromateria e diventando la famiglia più ricca di Sicilia. Deciso e determinato, non si fa scrupoli per ottenere ciò che vuole pur di fare affari. Ignazio Florio, interpretato da Paolo Briguglia.

Fratello di Paolo, calmo e misurato, sarà colui che crescerà Vincenzo dopo la prematura scomparsa del padre.

Fratello di Paolo, calmo e misurato, sarà colui che crescerà Vincenzo dopo la prematura scomparsa del padre. Duchessa Spadafora, interpretata da Claudia Pandolfi.

Ignazio Florio, interpretato da Eduardo Scarpetta.

Figlio terzogenito di Vincenzo e Giulia e primo erede dell’impero Florio, viene chiamato così in memoria dello zio scomparso.

Location

Ma quali sono i luoghi (location) de I Leoni di Sicilia e dove sono state girate le riprese? Come detto la serie in onda su Rai 1 è ambientata nella Sicilia dell’Ottocento. Tra le location principali Cefalù che ha ospitato la ricostruzione del porto di Palermo, attraverso un equilibrio tra ricostruzione storica, effetti speciali e una grande attenzione nel restituire la vita e il fermento di un luogo che ha accolto e accresciuto le fortune dei Florio.

Le Saline: con la loro potenza visiva, rudi e sublimi, il bianco abbacinante del sale seccato al sole. Trapani e il villino Nasi, gioiello del primo Novecento, incuneato in un mare di un blu preponderante, che per la serie è stata la Capitaneria di Porto. La Tonnara di Favignana appartenuta ai Florio con la sua imponenza, dove non è stato difficile restituire l’atmosfera del duro lavoro tra i fumi e il sangue del tonno.

Ma è Palermo che ha dato alla serie I Leoni di Sicilia la possibilità di essere girata in luoghi di grande potenza visiva ed evocativa: Piazza Pretoria, con il Palazzo delle Aquile e la grande Fontana Salotto dell’aristocrazia e del potere. Piazza Bellini, luogo emblematico della stratificazione culturale con le cupole rosse di San Cataldo. I 4 Canti con le simmetrie délabré, ottima cornice per inquadrare una nobiltà in declino. E ancora importanti palazzi come Palazzo Mirto, Ganci e Alliata di Villa Franca.

I Leoni di Sicilia: quante puntate

Quante puntate sono previste per I Leoni di Sicilia? La serie è composta da otto episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 manderà in onda due episodi a serata, per cui sono previste in tutto quattro puntate. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 10 settembre 2024

Seconda puntata: 17 settembre 2024

Terza puntata: 24 settembre 2024

Quarta puntata: 1 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand o su Disney+.