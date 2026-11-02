I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, la terza stagione della serie con protagonista Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati. In tutto sono previsti otto episodi, suddivisi in quattro prime serate. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della serata, mentre il killer evade sparendo nella campagna con una pistola rubata, Teresa raggiunge per prima il casolare dove si è medicato e trova un messaggio che la riguarda, anche se non sa ancora come. Attraverso le indagini, la squadra mobile risale all’infanzia del fuggitivo e a una deformità fisica corretta chirurgicamente, la stessa che riproduce sui cadaveri delle sue vittime. Viene quindi individuato un casale abbandonato usato come base e laboratorio. Lì Teresa trova disegni che riproducono la postura delle vittime e solo tanto a quel punto capisce finalmente la natura del legame che ha con il serial killer.

Nel secondo episodio della serata, la chiave per la soluzione del caso risiede nel collegamento tra il serial killer e il mosaico paleocristiano della basilica di Aquileia. Analizzando con attenzione il simbolismo dei rituali, Teresa individua il luogo dell’omicidio finale e affronta il killer. Nel loro confronto riemerge il legame segreto tra i due, che risale a una notte lontana. Il caso sembra chiuso, ma Teresa non ha finito: è convinta che il suo ex marito abbia ancora dei conti da saldare con la giustizia

I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia

Giuseppe Spata: Massimo Marini

Gianluca Gobbi: Giacomo Parisi

Fausto Maria Sciarappa: Albert Lona

Marial Bajma-Riva: Alice

Giulia Petrungaro: Elena Privitera

Sara Drago: Serena Giorgi

Massimo Poggio: Mauro Degano

Maurizio Donadoni: Sebastiano Corsi

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.