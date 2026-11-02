Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro torna a commentare la stretta attualità politica italiana e internazionale. E torna con documenti esclusivi anche l’inchiesta sul caso David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena morto 13 anni fa, sul quale oggi sono stati aperti due fascicoli per omicidio e tre Procure stanno indagando di concerto con la Commissione parlamentare d’inchiesta che nelle ultime settimane è stata travolta da una pesante bufera mediatica per aver rivelato i nomi dei presunti responsabili, della morte di Rossi.

In studio, il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci e Carmelo Miceli, avvocato della moglie e della figlia di David Rossi. Anche le piazze italiane, infiammate dalle proteste dei giovani che hanno manifestato nelle ultime settimane, tornano al centro della nuova puntata de “Lo Stato delle cose”: chi sono i ragazzi che manifestano e cosa alimenta la loro rabbia? E soprattutto: chi è davvero Youssef Siher? L’attivista del Movimento 17 ottobre, la cui scarcerazione sta sollevando polemiche e preoccupazione, è un istigatore o un idealista? In studio il confronto tra alcuni giovani, Luca Barbareschi, attore e conduttore televisivo e Benedetta Sabene, analista politica. Procede anche l’inchiesta sul delitto di Garlasco che oggi pone Andrea Sempio e Alberto Stasi su un binario parallelo: l’uno aspetta la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Pavia, l’altro la richiesta di revisione della condanna. Per la Procura il movente di Sempio è di natura sessuale con i video trovati nei suoi hard disk dove parla di donne e sesso violento. Tutto questo ha a che vedere con il delitto o si rischia di creare un nuovo “mostro” come accadde con Stasi? Si confronteranno Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio e Antonio De Rensis, legale di Stasi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.