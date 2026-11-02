Fast e Furious 7: tutto quello che c’è da sapere sul film
Fast e Furious 7: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 7, film del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio, settimo film della serie Fast and Furious, è interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham. È inoltre il primo film della serie ambientato dopo le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Dopo aver ferito gravemente Owen Shaw ed eliminato la sua squadra, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto dei membri della famiglia possono finalmente tornare negli Stati Uniti e vivere una vita normale. Dom tenta di aiutare Letty nel riacquistare la sua memoria, mentre Brian, ormai diventato padre, comincia a prendere dimestichezza con la sua vita da genitore. Intanto a Londra, il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw, irrompe violentemente e fa una sanguinosa strage di poliziotti all’interno dell’ospedale in cui è stato portato il fratello in coma, giurandogli che lo vendicherà, eliminando Toretto e tutta la sua famiglia. A questo punto Deckard giunge nell’ufficio DSS di Luke Hobbs per estrarre dal suo computer tutti i dati riguardanti la squadra di Dom. Colto in flagrante da Hobbs, Deckard prende parte a un combattimento contro di lui, riuscendo a fuggire, facendo detonare una bomba, che fa saltare dall’edificio Hobbs e la sua collega Elena Neves. Hobbs, ferito gravemente, viene portato all’ospedale.
Fast e Furious 7: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 7, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Vin Diesel: Dominic Toretto “Dom”
- Cody Walker: Brian O’Conner
- Dwayne Johnson: Luke Hobbs
- Jason Statham: Deckard Shaw
- Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz
- Tyrese Gibson: Roman Pearce
- Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker
- Jordana Brewster: Mia Toretto
- Djimon Hounsou: Mose Jakande
- Tony Jaa: Kiet
- Ronda Rousey: Kara
- Nathalie Emmanuel: Ramsey
- Kurt Russell: Signor Nessuno
- Elsa Pataky: Elena Neves
- John Brotherton: Sheppard
- Eden Estrella: Samantha “Sam” Hobbs
- Ali Fazal: Safar
- Brian Mahoney: tecnico drone
- Luke Evans: Owen Shaw
- Lucas Black: Sean Boswell
- Iggy Azalea: motociclista donna
Streaming e tv
Dove vedere Fast e Furious 7 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.