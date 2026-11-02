Fast e Furious 7: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 7, film del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio, settimo film della serie Fast and Furious, è interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham. È inoltre il primo film della serie ambientato dopo le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver ferito gravemente Owen Shaw ed eliminato la sua squadra, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto dei membri della famiglia possono finalmente tornare negli Stati Uniti e vivere una vita normale. Dom tenta di aiutare Letty nel riacquistare la sua memoria, mentre Brian, ormai diventato padre, comincia a prendere dimestichezza con la sua vita da genitore. Intanto a Londra, il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw, irrompe violentemente e fa una sanguinosa strage di poliziotti all’interno dell’ospedale in cui è stato portato il fratello in coma, giurandogli che lo vendicherà, eliminando Toretto e tutta la sua famiglia. A questo punto Deckard giunge nell’ufficio DSS di Luke Hobbs per estrarre dal suo computer tutti i dati riguardanti la squadra di Dom. Colto in flagrante da Hobbs, Deckard prende parte a un combattimento contro di lui, riuscendo a fuggire, facendo detonare una bomba, che fa saltare dall’edificio Hobbs e la sua collega Elena Neves. Hobbs, ferito gravemente, viene portato all’ospedale.

Fast e Furious 7: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 7, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Dominic Toretto “Dom”

Cody Walker: Brian O’Conner

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Jason Statham: Deckard Shaw

Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

Jordana Brewster: Mia Toretto

Djimon Hounsou: Mose Jakande

Tony Jaa: Kiet

Ronda Rousey: Kara

Nathalie Emmanuel: Ramsey

Kurt Russell: Signor Nessuno

Elsa Pataky: Elena Neves

John Brotherton: Sheppard

Eden Estrella: Samantha “Sam” Hobbs

Ali Fazal: Safar

Brian Mahoney: tecnico drone

Luke Evans: Owen Shaw

Lucas Black: Sean Boswell

Iggy Azalea: motociclista donna

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 7 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.