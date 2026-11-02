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Fast e Furious 7: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fast e Furious 7: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 7, film del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio, settimo film della serie Fast and Furious, è interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham. È inoltre il primo film della serie ambientato dopo le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver ferito gravemente Owen Shaw ed eliminato la sua squadra, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto dei membri della famiglia possono finalmente tornare negli Stati Uniti e vivere una vita normale. Dom tenta di aiutare Letty nel riacquistare la sua memoria, mentre Brian, ormai diventato padre, comincia a prendere dimestichezza con la sua vita da genitore. Intanto a Londra, il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw, irrompe violentemente e fa una sanguinosa strage di poliziotti all’interno dell’ospedale in cui è stato portato il fratello in coma, giurandogli che lo vendicherà, eliminando Toretto e tutta la sua famiglia. A questo punto Deckard giunge nell’ufficio DSS di Luke Hobbs per estrarre dal suo computer tutti i dati riguardanti la squadra di Dom. Colto in flagrante da Hobbs, Deckard prende parte a un combattimento contro di lui, riuscendo a fuggire, facendo detonare una bomba, che fa saltare dall’edificio Hobbs e la sua collega Elena Neves. Hobbs, ferito gravemente, viene portato all’ospedale.

Fast e Furious 7: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 7, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vin Diesel: Dominic Toretto “Dom”
  • Cody Walker: Brian O’Conner
  • Dwayne Johnson: Luke Hobbs
  • Jason Statham: Deckard Shaw
  • Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz
  • Tyrese Gibson: Roman Pearce
  • Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker
  • Jordana Brewster: Mia Toretto
  • Djimon Hounsou: Mose Jakande
  • Tony Jaa: Kiet
  • Ronda Rousey: Kara
  • Nathalie Emmanuel: Ramsey
  • Kurt Russell: Signor Nessuno
  • Elsa Pataky: Elena Neves
  • John Brotherton: Sheppard
  • Eden Estrella: Samantha “Sam” Hobbs
  • Ali Fazal: Safar
  • Brian Mahoney: tecnico drone
  • Luke Evans: Owen Shaw
  • Lucas Black: Sean Boswell
  • Iggy Azalea: motociclista donna

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 7 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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