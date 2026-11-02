Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 2 novembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 2 novembre

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Alla fine della scorsa puntata sono finiti in nomination: Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Alessandro Varsi, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. Chi verrà eliminato e chi si salverà?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tramite amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Ascolti tv domenica 1 novembre: Libera, Racconto di una notte
TV / Messa in tv 2 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ti potrebbe interessare
TV / Tramite amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Ascolti tv domenica 1 novembre: Libera, Racconto di una notte
TV / Messa in tv 2 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 1 novembre
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 novembre 2026
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 1 novembre 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 novembre 2026
TV / Ascolti tv sabato 31 ottobre: Ballando con le stelle 2026, Tu si que vales
Ricerca