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Messa in tv 2 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

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AGF
di Antonio Scali
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Messa in tv 2 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 2 novembre 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 2 novembre.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 2 novembre 2026, Commemorazione dei fedeli defunti, presieduta da Papa Leone XIV al cimitero del Verano a Roma, collegandosi in diretta dalle ore 16 su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Sul canale della Cei si potrà assistere alla Messa anche alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet o sui canali social e YouTube di Vatican News. Non è prevista per la giornata di oggi la diretta della Messa su Rai 1 o Canale 5.

Il programma

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 16 – Santa Messa con Papa Leone XIV
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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