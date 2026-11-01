Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 novembre.

La puntata di oggi sarà dedicata al mondo degli animali (“Inside: Che Bestie!” ). A condurla saranno Stefano Corti e Alessandra Frigo. Un viaggio nel rapporto tra l’essere umano e gli animali, tra chi li protegge e chi li sfrutta, mostrando il lato più bello e quello più crudele. Prevista la “presenza” di Rita De Crescenzo: la nota tiktoker sarà tra le protagoniste di uno dei servizi della serata.