Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Libera 2, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, con la seconda stagione dedicata a Il caso Elena Palma. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Ma dove vedere in streaming e diretta tv la serie? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.30 con la prima puntata.

Libera 2 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la diretta streaming e on demand su RaiPlay, disponibile gratuitamente su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Libera 2? La serie va in onda in prima serata su Rai 1 dal 25 ottobre alle ore 21.30. Per ogni serata sono previsti due episodi, per un totale di sei episodi suddivisi in tre puntate.