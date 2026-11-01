Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 1 novembre 2026

Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 1 novembre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

In studio Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, dal 12 novembre al cinema con “Un weekend artificiale”, sedicesimo film da regista di Pieraccioni. Nel cast, accanto a Pieraccioni e Ballerina, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Dopo il cinema, spazio alla tv con Elena Sofia Ricci, protagonista in tv della terza stagione della fiction ,I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Quindi, ecco la musica con Sayf, live con il nuovo singolo Bombe. Fazio accoglierà Mara Maionchi e Orietta Berti per il consueto spazio. In studio arriverà Walter Veltroni, in uscita con il nuovo libro Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata. Fazio converserà con Michele Serra e ospiterà Antonio Scurati, autore del saggio Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia. Tra salute e scienza, spazio a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Completano la serata Tito Boeri, l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e la direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 1 novembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.