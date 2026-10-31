Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 31 ottobre
Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 31 ottobre
BALLANDO CON LE STELLE 2026 ELIMINATI – Quale coppia è stata eliminata oggi – 31 ottobre 2026 – a Ballando con le stelle 2026? A dover lasciare lo show è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…
Ma quali sono le coppie in gara a Ballando con le stelle 2026? Eccole:
- Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti
- Manuela Moreno con Carlo Aloia
- Noemi Bocchi con Giovanni Pernice
- Alessandro Matri con Giada Lini
- Massimo Ghini con Valentina Fiorini
- Andy Díaz con Gioia Giovanatti
- Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina
- Anna Safroncik con Leonardo Lini
- Alberto Ravagnani con Erika Martinelli
- Monica Guerritore con Luca Urso
- Riccardo Rossi con Elisa Terrasi
- Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli
- Ornella Muti con Pasquale La Rocca
Come si vota
A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 21esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2026? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.