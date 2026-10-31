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Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 ottobre 2026

Questa sera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.

La prima puntata è intitolata “Italia, la fragile bellezza”. Sessant’anni fa il cielo sopra Firenze si è tramutato in fango sommergendo palazzi, chiese, opere d’arte, libri e monumenti: quante possibilità ci sono che accada di nuovo? L’Italia vanta il record europeo di frane, ma non quello della prevenzione: perché si costruisce così tanto nelle aree vulnerabili? L’Italia è geologicamente attiva, ma gli italiani hanno memoria corta: perché non si fa pianificazione territoriale? Perché sono consentiti i condoni edilizi? Chi deve pagare il conto dei danni della crisi climatica, i comuni cittadini o le compagnie petrolifere?

Le alluvioni e le frane hanno una memoria, l’uomo no. In un Paese come l’Italia molto esposto al rischio idrogeologico e alle inondazioni intervenire a catastrofe avvenuta è l’inevitabile conseguenza di una prevenzione mancata. Tappa quindi a Firenze, sessant’anni dopo l’alluvione del 1966 e a Niscemi a pochi mesi dalla frana che l’ha colpita, per capire quanto i Sapiens abbiano fatto tesoro dell’esperienza mettendo in sicurezza il loro territorio. È il 4 novembre del 1966. L’Arno esonda, l’acqua entra nelle botteghe, nelle case, nei musei, nelle biblioteche e, quando defluisce, lascia la città sotto 600 mila metri cubi di fango. Il bilancio è drammatico: 35 vittime, decine di migliaia di sfollati, danni a 1200 opere d’arte e a 1600 metri quadrati di affreschi. Un colpo al cuore dell’Italia della cultura, della storia e dell’arte. Quei giorni drammatici rivivono nel ricordo di due Fiorentini noti al grande pubblico: Carlo Conti e Piero Pelù. Le immagini fanno il giro del mondo, dall’Italia e dall’estero accorrono gli “Angeli del fango”, migliaia di giovani in soccorso degli abitanti per cercare di recuperare libri, manoscritti e opere d’arte.

Non è certo la prima piena dell’Arno: dal 1177 ce ne sono state 58. Eppure, sessant’anni fa, in assenza di strumenti di rilevazione sofisticati come quelli disponibili oggi, era ancora plausibile archiviare un’alluvione come una fatalità. Oggi si conoscono meglio i fiumi e i territori a rischio: non ci possono essere più scuse. Non è possibile più stupirsi dell’intensità e della frequenza degli eventi meteorologici estremi indotti dal cambiamento climatico né della fragilità geologica del Paese. Perché non si ripeta quello che è successo a Niscemi, già colpita da una frana trent’anni fa e dove si è continuato a costruire su terreni fragili. E dove a gennaio si è verificato un enorme movimento franoso dal fronte lungo 4 chilometri, il più grande d’Europa, con conseguenze pesanti per la popolazione: più di mille persone evacuate, case distrutte, strade chiuse. Lungo la strada che conduce al baratro della falesia, la visita alla zona rossa di Niscemi attraversando un paesaggio urbano desolato tra le case ormai inagibili che gli abitanti dovranno abbandonare per sempre. In un Paese come l’Italia, che vanta il tragico record di frane in Europa e dove il 90% dei Comuni ha almeno una parte del proprio territorio esposta al rischio idrogeologico, quello di Niscemi è solo l’ultimo degli incidenti in un elenco sterminato. Necessario e urgente, dunque, un cambio di prospettiva. Occorre mitigare gli effetti del cambiamento climatico riducendo le emissioni climalteranti – una battaglia “persa” finché a prevalere saranno gli interessi dei settori industriali responsabili di quelle emissioni. Ed occorre anche rinaturalizzare fiumi e territori ed evitare di consumare altro suolo e di costruire nelle aree a rischio.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – sabato 31 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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