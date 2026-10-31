Le ali della libertà: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
Le ali della libertà: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le ali della libertà (titolo originale: The Shawshank Redemption), film del 1994 scritto e diretto da Frank Darabont con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. La trama è tratta dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell’antologia Stagioni diverse. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Maine, 1947: Andy Dufresne, vice-direttore di una banca di Portland, viene condannato a due ergastoli per l’uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché egli proclami la sua innocenza. Viene imprigionato nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti, venendo aggredito dalle “sorelle”, prigionieri bulli capitanati da Bogs Diamond: essi lo picchieranno e violenteranno per i primi due anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Hadley, il sanguinario capitano delle guardie, parla ai colleghi dei suoi problemi economici e – rischiando di essere assassinato dalla stessa guardia per la sua impudenza – lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavoravano con lui sul tetto.
Le ali della libertà: il cast
Abbiamo visto la trama de Le ali della libertà, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tim Robbins: Andy Dufresne
- Morgan Freeman: Ellis Boyd ‘Red’ Redding
- Bob Gunton: direttore Samuel Norton
- William Sadler: Heywood
- James Whitmore: Brooks Hatlen
- Clancy Brown: capitano Byron Hadley
- Gil Bellows: Tommy Williams
- Mark Rolston: Bogs Diamond
- Bill Bolender: Elmo Blatch
- Brian Libby: Floyd
- Joseph Ragno: Ernie
- David Proval: Snooze
- Neil Giuntoli: Jigger
- Larry Brandenburg: Skeet
- Frank Medrano: detenuto grasso
- Jeffrey DeMunn: 1946 D.A.
- Jude Ciccolella: guardia Mert
- Paul McCrane: guardia Trout
- Ned Bellamy: guardia Youngblood
- Brian Delate: guardia Dekins
- Don McManus: guardia Wiley
- Brian Brophy: Membro della Commissione per la libertà condizionata del 1967
- Gary Lee Davis: Rooster
- Neil Summers: Pete
- Mack Miles: Tyrell
- Dion Anderson: guardia che scopre la fuga di Andy
Streaming e tv
Dove vedere Le ali della libertà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.