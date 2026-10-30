Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: gli errori della vecchia inchiesta potrebbero essere stati determinanti per la condanna di Alberto Stasi e oggi risultare decisivi per la revisione del processo. Focus poi sulla morte di Liliana Resinovich: ospite in studio il marito della vittima e unico indagato Sebastiano Visintin, che commenterà l’udienza in cui sarà discussa la super perizia sui nuovi reperti, in programma domani. Infine, il femminicidio di Federica Torzullo: dopo la prima udienza del processo di primo grado, svoltasi ieri, si ripercorreranno gli sviluppi attraverso l’intervista ai genitori della vittima. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 30 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.