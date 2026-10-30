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Civil War: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Civil War: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Civil War, film del 2024 scritto e diretto da Alex Garland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un futuro imprecisato, gli Stati Uniti sono coinvolti in una guerra civile che ha diviso il paese in più fazioni armate. Il conflitto principale vede contrapposti gli stati lealisti, fedeli al presidente, e le Western Forces, un’alleanza militare tra Texas e California. A New York, la fotografa di guerra Lee Smith salva da un attentato Jessie Cullen, una giovane aspirante reporter che la considera un modello. La sera stessa, Lee rivela al collega Sammy di voler raggiungere Washington con il suo assistente Joel, con l’obiettivo di ottenere un’intervista esclusiva al presidente prima della caduta della capitale. Sammy, pur contrario all’idea, decide di unirsi al viaggio per farsi lasciare al campo base delle Western Forces a Charlottesville.

Civil War: il cast

Abbiamo visto la trama di Civil War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Kirsten Dunst: Lee Smith
  • Wagner Moura: Joel
  • Cailee Spaeny: Jessie Cullen
  • Stephen McKinley Henderson: Sammy
  • Jesse Plemons: soldato senza nome
  • Nick Offerman: Presidente degli Stati Uniti
  • Sonoya Mizuno: Anya
  • Karl Glusman: tiratore scelto
  • Jefferson White: Dave il cameraman
  • Nelson Lee: Tony il reporter
  • Evan Lai: Bohai
  • Jin Ha: Cecchino
  • Jojo T. Gibbs: Sergente delle forze occidentali
  • Juani Feliz: Agente del servizio segreto Joy Butler
  • James Yaegashi: Caporale nella pubblicità
  • Greg Hill: Pete
  • Edmund Donovan: Eddie
  • Jess Matney: Soldato al checkpoint

Streaming e tv

Dove vedere Civil War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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