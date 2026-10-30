Civil War: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Civil War, film del 2024 scritto e diretto da Alex Garland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un futuro imprecisato, gli Stati Uniti sono coinvolti in una guerra civile che ha diviso il paese in più fazioni armate. Il conflitto principale vede contrapposti gli stati lealisti, fedeli al presidente, e le Western Forces, un’alleanza militare tra Texas e California. A New York, la fotografa di guerra Lee Smith salva da un attentato Jessie Cullen, una giovane aspirante reporter che la considera un modello. La sera stessa, Lee rivela al collega Sammy di voler raggiungere Washington con il suo assistente Joel, con l’obiettivo di ottenere un’intervista esclusiva al presidente prima della caduta della capitale. Sammy, pur contrario all’idea, decide di unirsi al viaggio per farsi lasciare al campo base delle Western Forces a Charlottesville.

Civil War: il cast

Abbiamo visto la trama di Civil War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kirsten Dunst: Lee Smith

Wagner Moura: Joel

Cailee Spaeny: Jessie Cullen

Stephen McKinley Henderson: Sammy

Jesse Plemons: soldato senza nome

Nick Offerman: Presidente degli Stati Uniti

Sonoya Mizuno: Anya

Karl Glusman: tiratore scelto

Jefferson White: Dave il cameraman

Nelson Lee: Tony il reporter

Evan Lai: Bohai

Jin Ha: Cecchino

Jojo T. Gibbs: Sergente delle forze occidentali

Juani Feliz: Agente del servizio segreto Joy Butler

James Yaegashi: Caporale nella pubblicità

Greg Hill: Pete

Edmund Donovan: Eddie

Jess Matney: Soldato al checkpoint

Streaming e tv

Dove vedere Civil War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.