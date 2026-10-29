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Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 29 ottobre

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sengul organizza una cena per Orhan nel tentativo di riconquistarlo e lui accetta seppur con riluttanza. Nel frattempo, Doruk segue Omer al lavoro e scopre la pericolosa verità sui suoi legami con Tayfun, al quale deve obbedire per l’incolumità della sua famiglia. A scuola Harika provoca apertamente Ogulcan frequentando Emir e chiudendo ogni legame passato. Parallelamente, Resul orchestra un furto all’interno della villa di Akif per sottrargli tutti i suoi dispositivi, tra i quali c’è anche il portatile di Kaan contenente il video della morte di Veli. Akif si reca in tribunale per divorziare da Nebahat e fuori dall’aula telefona a Harika, dichiarando l’intenzione di chiedere quella sera stessa la mano di Suzan. Nebahat sente la conversazione e va su tutte le furie. Durante l’udienza davanti al giudice, Nebahat cambia inspiegabilmente idea e rifiuta il divorzio, dichiarando alla corte di non voler divorziare per amore.

Nebahat è intenzionata a complicare la vita di Akif e in tribunale, durante l’udienza per il divorzio, mette in atto una strategia che allungherà ulteriormente i tempi. Ayla, che le sta sempre vicino, le propone di passare una giornata insieme per farla distrarre un po’. Gonul ha un problema nella sua trattoria e, grazie all’intervento tempestivo di Orhan che si trova lì in quel momento, riesce a risolvere tutto prima che i clienti comincino ad arrivare per il pranzo. Sengul viene a sapere da Enver che suo nipote Omer lavora per un usuraio e chiede spiegazioni al ragazzo. Nel frattempo, a scuola, la professoressa Filiz invita i ragazzi a fare un’autoanalisi di fronte a uno specchio e la cosa mette in difficoltà alcuni di loro. Doruk invita Asiye nella sua casa per fare i compiti di matematica e la ragazza accetta, nonostante tema di incontrare Nebahat.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
  • Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
  • Aylin Akpınar: Emel Eren
  • Celil Nalçakan: Akif Atakul
  • Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
  • Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
  • Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
  • Cüneyt Mete: Orhan Eren
  • Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
  • Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
  • Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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