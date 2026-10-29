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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui Netanyahu e la sfida all’ultimo voto: cosa cambierà per Israele? Le richieste delle piazze, l’arresto e la scarcerazione di Youssef Siher. Come sono state gestite le proteste? Piazzapulita proverà a rispondere a questa domanda. Parteciperanno alla puntata: la storica Anna Foa; lo scrittore Antonio Scurati; Michele Serra; il giornalista Andrea Scanzi; il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi; il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino; la saggista Paola Caridi; la giornalista Serena Bortone e la giornalista Simona Ravizza. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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