Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 29 ottobre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 29 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti di questa puntata Silvio Orlando e il regista Giovanni Veronesi, in sala dal 29 ottobre con il film “Dio Ride”; Laura Morante, nelle librerie con “10 storie pop”; e Bruno Barbieri con il suo libro “Controluce”. E ancora, ad arricchire la serata, il cantautore Renzo Rubino, lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri e il cantante Gazebo, all’anagrafe Paul Mazzolini, che duetterà insieme a Geppi Cucciari sulle note di “I Like Chopin”. In collegamento, la scrittrice e attivista canadese Naomi Klein che presenterà il suo ultimo libro “Il nuovo fascismo”.

Nel corso della serata, spazio anche alla danza con i primi ballerini del Teatro alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, protagonisti dell’esibizione coreografica “Toppify”. Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, confrontandosi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi, Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 29 ottobre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.