Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, reduce dal nuovo assetto della Lega emerso dal congresso e alle prese con le principali questioni politiche del Paese, a partire dalle manifestazioni di piazza e dalle proteste violente. A seguire, la vicenda di Youssef Siher, tra le polemiche legate alla sua scarcerazione, il suo ruolo nel movimento “17 ottobre” e le accuse di propaganda finalizzata al terrorismo. Infine, un’inchiesta sui giovani italiani di seconda generazione coinvolti in episodi di violenza, e sulla vicenda di El Koudri, accusato di strage per l’attentato di Modena. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Matteo Ricci (Partito Democratico), Stefano Benigni (Forza Italia), Lorenzo Pacini (Partito Democratico), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Isabella Tovaglieri (Lega) e Ouidad Bakkali (Partito Democratico).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 29 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.