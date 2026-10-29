Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di oggi, dal titolo “Paura di volare”, l’errore commesso da Giulia rischia di avere conseguenze irreparabili nella vita del reparto. E mentre lei si confida con Andrea, che la esorta a dire la verità, anche Claudia si interroga se rivelare o meno a Damiano quello che ha visto. Nel frattempo, a Doc viene fatta un’offerta inaspettata che potrebbe mandare in fumo i suoi piani e compromettere il già turbolento rapporto con Giulia.

Nel secondo episodio, dal titolo “Ciglia”, Giulia fa del suo meglio per supportare la decisione di Andrea, ma lui decide subito di scavalcarla e di disporre il ricovero di una ragazza con la sindrome dello scafandro, per la quale non sembra esserci più nulla da fare. Nel frattempo, all’Ambrosiano continuano i furti di morfina: Giulia e Teresa decidono di intervenire per identificare il responsabile, prima che colpisca di nuovo.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.