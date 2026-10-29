Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 29 ottobre

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 29 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Shade e Baby K. Nella puntata: Riccardo Festinese analizza due vicende giudiziarie profondamente distanti per contesto, dinamiche e profili umani: l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, e quello di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco. Due casi differenti, segnati da due imputati agli antipodi – Massimo Bossetti e Alberto Stasi, condannati entrambi in via definitiva per gli omicidi delle due vittime – e da metodologie criminose che sembrano molto lontane tra loro. Eppure, provando a comparare i due casi, emerge un filo rosso inaspettato, guidato soprattutto dal lato operativo del RIS.

A Mazara del Vallo, in Sicilia, i pescatori protestano contro le difficoltà economiche che mettono sempre più a rischio il loro lavoro, a partire dal costo del carburante, una delle voci di spesa più pesanti per il settore. Giulio Golia ha raccolto le loro testimonianze e approfondito il mondo della pesca, con particolare attenzione a quella del pregiato gambero rosso, per capire come funziona questa attività, quali siano i costi da sostenere e quanto sia diventato difficile oggi vivere di questo mestiere in Italia.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.