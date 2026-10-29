Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si parte da un’intervista all’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis: quanto è vicina la possibile richiesta di revisione del processo e chi sarà a farla? Si prosegue con un’ampia pagina dedicata a Pamela Genini, a un anno dalla profanazione della sua tomba: in studio parla l’unico indagato per questo reato Francesco Dolci. Ma saranno tante le testimonianze dei familiari della ragazza che lo scorso mercoledì hanno partecipato a una fiaccolata lanciando un appello per riportarla a casa.

Al centro della puntata anche le indagini che portarono alla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba: saranno mostrati documenti esclusivi che potrebbero far crollare alcune certezze in merito a quella condanna.

Infine la pagina dedicata a Garlasco con i suoi continui colpi di scena: Andrea Sempio sembra sempre più vicino a un rinvio giudizio e i video e le foto del suo cellulare che escono dagli atti dell’inchiesta di Pavia gettano nuove ombre sulla sua personalità. Tra gli ospiti in studio, il legale di Stasi, Antonio De Rensis, i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Fabrizio Capecelatro e Francesco Borgonovo, la magistrata Annalisa Imparato, il consulente di Sempio Armando Palmegiani, la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.