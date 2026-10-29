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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si parte da un’intervista all’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis: quanto è vicina la possibile richiesta di revisione del processo e chi sarà a farla? Si prosegue con un’ampia pagina dedicata a Pamela Genini, a un anno dalla profanazione della sua tomba: in studio parla l’unico indagato per questo reato Francesco Dolci. Ma saranno tante le testimonianze dei familiari della ragazza che lo scorso mercoledì hanno partecipato a una fiaccolata lanciando un appello per riportarla a casa.
Al centro della puntata anche le indagini che portarono alla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba: saranno mostrati documenti esclusivi che potrebbero far crollare alcune certezze in merito a quella condanna.

Infine la pagina dedicata a Garlasco con i suoi continui colpi di scena: Andrea Sempio sembra sempre più vicino a un rinvio giudizio e i video e le foto del suo cellulare che escono dagli atti dell’inchiesta di Pavia gettano nuove ombre sulla sua personalità. Tra gli ospiti in studio, il legale di Stasi, Antonio De Rensis, i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Fabrizio Capecelatro e Francesco Borgonovo, la magistrata Annalisa Imparato, il consulente di Sempio Armando Palmegiani, la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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