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L’era glaciale – In rotta di collisione: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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L’era glaciale – In rotta di collisione: trama, personaggi e streaming

Questa sera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale – In rotta di collisione, film d’animazione del 2016, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu (quest’ultimo in veste di co-regista), prodotto dalla 20th Century Animation, in co-produzione con i Blue Sky Studios, e distribuito dai 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Scrat, nell’ennesimo tentativo di mettere al sicuro la sua preziosa ghianda, ritrova un UFO ibernato nel ghiaccio che possiede una tecnologia forse di un’antica civiltà aliena di scoiattoli; con la ghianda riattiva accidentalmente l’astronave ma, incapace di controllarla, finisce nello spazio dove crea il Sistema Solare e manda accidentalmente un gigantesco asteroide contro la Terra.

Nel frattempo Manny è alle prese con il nuovo fidanzato di sua figlia Pesca, Julian, e con il futuro matrimonio dei due. Diego e Shira, sposati da due anni, progettano di avere dei figli ma la coppia è turbata dal fatto che i bambini sono spaventati da loro, data la loro natura carnivora, mentre Sid è stato lasciato dalla sua ex-compagna Francine, una giovane bradipa con cui voleva sposarsi.

L’imminente catastrofe è preannunciata da una pioggia di meteoriti minori e da un’iscrizione su una stele che predice la fine del mondo e incomincia a svolgersi durante la festa dell’anniversario di Manny ed Ellie con una pioggia di meteoriti che viene intravista da Sid e che costringe Manny, Sid, Diego, Ellie, Nonnina, Crash, Eddie, Shira, Pesca e Julian a scappare e ad abbandonare la loro casa.

Personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto L’era glaciale – In rotta di collisione, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione su Italia 1? Eccoli:

  • Filippo Timi: Manny
  • Claudio Bisio: Sid
  • Pino Insegno: Diego
  • Niccolò Guidi: Julian
  • Roberto Gammino: Shangri Llama
  • Marco Vivio: Roger
  • Veronica Puccio: Brooke
  • Roberto Draghetti: Gavin
  • Isabelle Adriani: Pesca
  • Lee Ryan: Eddie
  • Massimo Giuliani: Buck
  • Francesco Pezzulli: Crash
  • Cristina Noci: Nonnina
  • Hong-hu Ada Perotti: Shira
  • Roberta Lanfranchi: Ellie
  • Giulia Santilli: Gertie
  • Paolo Marchese: Neil deBuck Weasel
  • Marco Mete: Teddy
  • Ilaria Stagni: Misty e Bubbles
  • Sara Ferranti: Francine
  • Alessandro Campaiola: Remy

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale – In rotta di collisione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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