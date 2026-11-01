Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 1 novembre

Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir e Canfeza sono alla ricerca di Gokce ma, una volta arrivati in una casa isolata, scoprono che la ragazza non è lì, trovando invece un messaggio di Handan rivolto a suo figlio. Successivamente, i due forano una gomma dell’auto in piena campagna; trovandosi in una zona priva di campo, sono costretti a chiedere aiuto nella prima abitazione che incontrano. Lì vengono ospitati da un uomo molto gentile e disponibile, la cui solitudine dovuta alla vedovanza finisce per intenerirli. Nel frattempo, Ferman passa da casa per prendere del denaro e alcuni oggetti da rivendere; Sureyya si accorge della sua presenza, ma decide di coprirlo. Infine, Fatma, Afet e Sureyya si recano all’incontro con il signor Seref, l’uomo che Fatma spera di conquistare.

Canfeza e Mahir passano la giornata con il signor Veli, che li aveva accolti la sera prima dopo che avevano bucato. I due lasciano la casa di Veli e ricevono un messaggio con un indirizzo dove potrebbe essere stata nascosta Gokce. Mahir e Canfeza si precipitano sul luogo, una fabbrica di scarpe abbandonata, ma anzichè Gokce, Canfeza trova tutt’altro ad aspettarla. Infatti, Mahir aveva organizzato la finta segnalazione per farle una sorpresa. Nel frattempo, Afet e Sureyya tentano di combinare il matrimonio di Fatma con il signor Seref, l’incontro però prende una piega inaspettata, infatti il signor Seref si invaghisce di Sureyya e chiede la sua mano. Gulizar, intanto, affronta Asaf che ha mandato il suo avvocato a casa Kilimci per farle firmare un documento in cui rinunciava all’eredità di Kemal. Gulizar, profondamente offesa, si rifiuta di restituire i beni che suo figlio le ha lasciato. Ferman, in cerca di soldi, si trova a giocare in una bisca clandestina.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.