Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 1 novembre 2026

Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in prima serata la nuova stagione di Libera 2 – Il caso Elena Palma, la fiction in sei episodi con protagonista Lunetta Savino, per la regia di Gianluca Mazzella – una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste.  Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della puntata, sopravvissuto all’aggressione, Pietro scopre che Nina ha un figlio, affidato all’ex marito Franco Tomizza. Quest’ultimo si rivela l’amante segreto di Elena Palma. Mentre Libera ricostruisce i legami tra i protagonisti del caso, Cesare continua a indagare su un traffico d’armi e si avvicina sempre più a Isabella.

Nel secondo episodio della serata, la collana di Elena viene trovata nell’appartamento di Nina, trasformandola nella principale sospettata: Libera non può più interrogarla in aula. Pietro capisce che è l’ex marito a minacciarla e, per proteggerla, la nasconde alla polizia. Cesare durante un blitz fallito riceve una minaccia e allontana Isabella.

Libera 2: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Libera 2, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Lunetta Savino: Libera Orlando
  • Matteo Martari: Pietro Zanon
  • Monica Dugo: Isabella Orlando
  • Claudio Bigagli: Davide Moresco
  • Daisy Pieropan: Clara Zanon Moresco
  • Gaetano Bruno: Cesare Scuderi
  • Neva Leoni: Nina De Angelis
  • Roberto Citran: Aldo Ferrero

Streaming e tv

Dove vedere Libera 2 in diretta tv e live streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 novembre 2026
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 1 novembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 novembre 2026
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 1 novembre 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 novembre 2026
TV / Ascolti tv sabato 31 ottobre: Ballando con le stelle 2026, Tu si que vales
TV / Messa in tv 1 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 31 ottobre
TV / Tu si que vales 2026: le anticipazioni della quinta puntata del 31 ottobre
TV / Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / L’era glaciale – In rotta di collisione: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca