Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 1 novembre 2026

Questa sera, domenica 1 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in prima serata la nuova stagione di Libera 2 – Il caso Elena Palma, la fiction in sei episodi con protagonista Lunetta Savino, per la regia di Gianluca Mazzella – una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della puntata, sopravvissuto all’aggressione, Pietro scopre che Nina ha un figlio, affidato all’ex marito Franco Tomizza. Quest’ultimo si rivela l’amante segreto di Elena Palma. Mentre Libera ricostruisce i legami tra i protagonisti del caso, Cesare continua a indagare su un traffico d’armi e si avvicina sempre più a Isabella.

Nel secondo episodio della serata, la collana di Elena viene trovata nell’appartamento di Nina, trasformandola nella principale sospettata: Libera non può più interrogarla in aula. Pietro capisce che è l’ex marito a minacciarla e, per proteggerla, la nasconde alla polizia. Cesare durante un blitz fallito riceve una minaccia e allontana Isabella.

Libera 2: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Libera 2, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lunetta Savino: Libera Orlando

Matteo Martari: Pietro Zanon

Monica Dugo: Isabella Orlando

Claudio Bigagli: Davide Moresco

Daisy Pieropan: Clara Zanon Moresco

Gaetano Bruno: Cesare Scuderi

Neva Leoni: Nina De Angelis

Roberto Citran: Aldo Ferrero

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