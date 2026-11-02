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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 novembre 2026

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e i movimenti di piazza, per analizzare le relazioni tra le forze politiche e le diverse realtà che animano le mobilitazioni e le proteste. A seguire, spazio nuovamente all’inchiesta sul sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Bologna a Napoli. Infine, il caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi sulle indagini. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Paola Concia, Matteo Orfini, Andrea Ruggieri, Daniele Capezzone, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Oscar Ghizzoni e Luca Fazzo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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