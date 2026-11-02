Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 novembre 2026

Questa sera, lunedì 2 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e i movimenti di piazza, per analizzare le relazioni tra le forze politiche e le diverse realtà che animano le mobilitazioni e le proteste. A seguire, spazio nuovamente all’inchiesta sul sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Bologna a Napoli. Infine, il caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi sulle indagini. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Paola Concia, Matteo Orfini, Andrea Ruggieri, Daniele Capezzone, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Oscar Ghizzoni e Luca Fazzo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.