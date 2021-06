I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare: trama e cast della prima puntata

Qual è la trama della prima puntata di I casi della giovane Miss Fisher dal titolo Vivi e lascia spiare in onda stasera – 15 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2? Vediamola insieme. Miss Peregrine Fisher riceve una lettera. Riguarda la sua eredità. Viene a sapere una cosa su sua zia, venuta a mancare dopo un incidente aereo nella Papua Nuova Guinea. Phryne Fisher era una detective privata celebre, facente parte del Club delle Avventuriere.

Phryne lascia in eredità a Peregrine la sua automobile e la sua casa. La nipote si trova a indagare sulla morte di una modella. La ricerca parte un po’ per caso e un po’ per carattere. La vittima è Barbie Jones, una modella che avrebbe dovuto sfilare in occasione di un importante evento. L’Emporio di Blair l’ha organizzato e il tutto è confezionato dalla stilista Florence Astor. Barbie non presenzia perché il suo corpo è ritrovato senza vita il giorno della sfilata.

L’ispettore Sparrow indaga sulla tragedia. I modi poco dignitosi e meschini di Sparrow sono conosciuti. Il club delle Avventuriere sa bene di chi si tratta perché ha avuto dei trascorsi proprio con la zia di Peregrine. Phryne Fisher, infatti, aveva per le mani delle foto incriminanti per l’ispettore. Ritraevano Sparrow in azioni poco chiare in un bordello. Quest’ultimo è di proprietà di Madame Lyon.

Proprio Florence è ritrovata senza vita. La polizia ritiene il caso chiuso. Ritiene che Florence abbia assassinato Barbie per motivi economici. Florence, poi, si sarebbe uccisa per i sensi di colpa. Peregrine non è dello stesso avviso. Continua a indagare. Con l’aiuto del detective James Steed scopre tutta la verità sui due omicidi.

Cast

Abbiamo visto la trama de I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare, ma qual è il cast (attori) completo della serie tv? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli: