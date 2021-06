I casi della giovane Miss Fisher: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 15 giugno 2021 su Rai 2 (ore 21,20) va in onda in prima tv I casi della giovane Miss Fisher, lo spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. Quattro puntate che ci terranno compagnia fino al mese di luglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo nel 1964. La protagonista è Peregrine Fisher, una giovane donna coraggiosa la cui vita cambia per sempre dopo la morte della zia. In seguito alla sua scomparsa scopre che la parente (Phryne) era un’investigatrice privata famosa. Segue le sue orme lasciandosi alle spalle un’esistenza noiosa e in solitaria in una piccola città. È al via la sua carriera da detective senza macchia, supportata da una squadra di donne incredibili che la supportano nelle sue imprese.

I casi della giovane Miss Fisher: il cast

Abbiamo visto la trama de I casi della giovane Miss Fisher, ma qual è il cast (attori) completo della serie tv? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Geraldine Hakewill: Peregrine Fisher

Joel Jackson: il Detective James Steed

Catherine McClements: Birdie Birnside

Toby Truslove: Samuel Birnside

Louisa Mignone: Violetta Fellini

Greg Stone: Percy Sparrow

Katie Robertson: Fleur Connor

Ci sono anche alcuni attori/personaggi che appariranno solo in uno (o due) tv movie della serie. Eccoli:

Eric Wild: da James Mason (primo e secondo tv movie)

Terence Blair: da Andrew Mcfarlane

Maggie Blair: da Heather Lythe

Colin Blair: da Chris Ryan

Florence Astor: da Libby Tanner

Lewis Knox: da Charles Perrier

Quante puntate

Quante puntate sono previste per I casi della giovane Miss Fisher in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro tv movie. Tutti in prima serata tv il martedì sera. La prima puntata è prevista per martedì 15 giugno 2021; l’ultima martedì 6 luglio 2021. Di seguito la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 15 giugno 2021

Seconda puntata: martedì 22 giugno 2021

Terza puntata: martedì 29 giugno 2021

Quarta puntata: martedì 6 luglio 2021

Streaming e tv

Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.