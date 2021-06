I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare streaming e diretta tv: dove vedere

Questa sera, martedì 15 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in prima tv I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare, lo spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. La prima di quattro puntate che ci terranno compagnia fino al mese di luglio. Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare, ma qual è la trama? Siamo nel 1964. La protagonista è Peregrine Fisher, una giovane donna coraggiosa la cui vita cambia per sempre dopo la morte della zia. In seguito alla sua scomparsa scopre che la parente (Phryne) era un’investigatrice privata famosa. Segue le sue orme lasciandosi alle spalle un’esistenza noiosa e in solitaria in una piccola città. È al via la sua carriera da detective senza macchia, supportata da una squadra di donne incredibili che la supportano nelle sue imprese.