I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti streaming e diretta tv: dove vedere

Questa sera, martedì 29 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in prima tv I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti, lo spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. La terza di quattro puntate che ci terranno compagnia fino al mese di luglio. Dove vedere I casi della giovane Miss Fisher in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti, ma qual è la trama? Le anticipazioni dell’episodio in questione ci svelano che la nostra protagonista verrà contattata da Birdie quando una sua amica non si presenterà ad un appuntamento dopo aver inviato un messaggio piuttosto preoccupante e alquanto sospetto. Peregrine e Birdie, allarmate proprio dal messaggio di Cecile, si metteranno subito sulle sue tracce. Le ricerche però le porteranno ad una dura verità: viene infatti ritrovato il cadavere della donna ormai congelato. Un ritrovamento che porterà Peregrine ad avventurarsi in una struttura scientifica top-secret gestita dal governo. Ma non è tutto perché alle difficili indagini si aggiungono le voci di rapimenti alieni. Ma cosa c’è di vero?