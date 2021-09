I Bastardi di Pizzofalcone 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda I bastardi di Pizzofalcone 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti che si riscattano, guidata dall’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), promette sorprese. Maria Vera Ratti è la new entry nella storica squadra. Anche lei, nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’, è un po’ ‘bastarda’, ma si rivelerà un’ottima poliziotta. Dove vedere I Bastardi di Pizzofalcone 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Quanto dura (durata) ogni puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3? Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,25.

I bastardi di Pizzofalcone 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I Bastardi di Pizzofalcone 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. La prima lunedì 20 settembre 2021; l’ultima (il finale di stagione) lunedì 25 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):