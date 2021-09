I bastardi di Pizzofalcone 3: trama, cast, quante puntate e streaming

Dal 20 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda I bastardi di Pizzofalcone 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti che si riscattano, guidata dall’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), promette sorprese. Maria Vera Ratti è la new entry nella storica squadra. Anche lei, nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’, è un po’ ‘bastarda’, ma si rivelerà un’ottima poliziotta. “A mio modo di vedere, questa stagione è la migliore, da quello che ho visto mi sembra che Monica Vullo abbia fatto un ottimo lavoro – le parole dello scrittore Maurizio de Giovanni -. La storia è forte, sono molto soddisfatto. Tutto riparte dalla bomba e tutto sarà incentrato sulla ricerca di chi ha organizzato l’attentato e perché ha compiuto il gesto. Per quanto riguarda la quarta stagione, a cui stiamo lavorando, sarà basata su due libri Angeli e Fiori e poi su quattro storie nuove”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti e la trama della terza stagione

La terza (3) stagione de I Bastardi di Pizzofalcone riprende da dove si era conclusa la seconda, ovvero dalla terribile esplosione avvenuta davanti alla locanda di Letizia, proprio mentre i protagonisti si erano ritrovati per pranzare e festeggiare insieme. Chi l’ha posizionata, ma soprattutto i Bastardi saranno sopravvissuti all’esplosione? E’ uno dei misteri che saranno svelati nel corso della stagione, che vedranno Lojacono e la sua squadra dover indagare su chi ha posizionato la bomba di nascosto e lontano dal procuratore giunto da Roma (e dai metodi scorretti), dal momento che, in quanto direttamente coinvolti, non possono seguire le indagini. A Lojacono, però, toccherà anche dover gestire l’onda emotiva causata dall’esplosione, con i sensi di colpa e le accuse reciproche che pervadono la sua squadra: per scoprire il colpevole e fare giustizia, però, i Bastardi devono ritrovare quell’unità e spirito di squadra che ha permesso loro di poter continuare a lavorare ed impedire la chiusura del Commissariato di Pizzofalcone a Napoli. Il gruppo, intanto, dovrà dare anche il benvenuto ad un nuovo elemento: il commissario Elsa Martini, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo. Nel mezzo, le storie della Napoli di tutti i giorni, immersa tra luce ed oscurità, tra giustizia e criminalità, tra casi di tutti i giorni e delitti efferati.

Chi è morto?

Ma chi è morto dopo l’esplosione del finale di stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2? Inutile chiedere spiegazioni a Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi da cui è tratta la serie. Muto il regista Alessandro D’Alatri, ma la voce degli spettatori si era fatta sentire, forte e chiara. L’esplosione del finale della seconda stagione ha dato il via ad una serie di ipotesi sul web su chi tra i protagonisti potrebbe essere vissuto e chi no. Stando alla prima puntata, i fan possono tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda i protagonisti, tutti sopravvissuti, seppure con qualche acciacco. Resta in sospeso la sorte di Letizia, proprietaria del ristorante in cui è avvenuta l’esplosione, mentre muore la cameriera Alma.

I bastardi di Pizzofalcone 3: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama de I Bastardi di Pizzofalcone 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Confermato il cast che vede alla guida ancora una volta Alessandro Gassmann, affiancato da un gruppo ormai affiatato che ha decretato il successo della serie. Ma vediamo l’elenco completo:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono

Carolina Crescentini è Laura Piras

Massimiliano Gallo è Luigi Palma

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli

Marco Aragona è Antonio Folletto

Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo

Gennaro Silvestro è Francesco Romano

Maria Vera Ratti è Elsa Martini

Fanno parte del cast de i Bastardi di Pizzofalcone 3 anche: Luigi Petrucci (il questore Rosario Ardito), Riccardo Zinna (il vice questore Di Vincenzo), Imma Piro (Dora, madre di Alex), Alessia Lamoglia (Marinella, figlia di Lojacono), Giovanni Esposito (Frate Leonardo, amico di Pisanelli) e Matteo Martari (il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia Diego Buffaldi).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per I Bastardi di Pizzofalcone 3 in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. La prima lunedì 20 settembre 2021; l’ultima (il finale di stagione) lunedì 25 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 20 settembre 2021

Seconda puntata: lunedì 27 settembre 2021

Terza puntata: lunedì 4 ottobre 2021

Quarta puntata: lunedì 11 ottobre 2021

Quinta puntata: lunedì 18 ottobre 2021

Sesta puntata: lunedì 25 ottobre 2021

Quanto dura (durata) ogni puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3? Ogni episodio avrà una durata di circa 100 minuti. La messa in onda su Rai 1 è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,25.

I bastardi di Pizzofalcone 3: location

Dove è stata girata (location) la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone 3? La location principale è Napoli: numerosi i quartieri che sono al centro delle riprese in esterna, per raccontare i casi di puntata. Le location fisse sono: Palazzo Carafa di Santa Severina, nel quartiere San Ferdinando (la sede del Commissariato), il Centro Direzionale (gli uffici di Piras), Largo Sellaria (dove vive Lojacono), Villa Gallotti a Posillipo (dove vive Piras) e la Certosa di San Martino, al Vomero.

Streaming e tv

Dove vedere I Bastardi di Pizzofalcone 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 20 settembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.