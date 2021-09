Honolulu: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Honolulu, il nuovo show comico di Italia 1 che prende il posto di Colorado? Il programma va in onda da mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 21.20 per sei puntate. Alla conduzione la coppia inedita formata dall’attore Francesco Mandelli e dalla showgirl Fatima Trotta, già alla guida di Made in Sud su Rai 2. Nel cast un mix di comici noti e giovani promesse. La prima puntata come detto è in programma per il 22 settembre 2021, l’ultima per il 27 ottobre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 22 settembre 2021

Seconda puntata: 29 settembre 2021

Terza puntata: 6 ottobre 2021

Quarta puntata: 13 ottobre 2021

Quinta puntata: 20 ottobre 2021

Sesta puntata: 27 ottobre 2021

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Honolulu, lo show comico di Italia 1 che prende il posto di Colorado? Ogni episodio inizia alle ore 21.20, ogni mercoledì dal 22 settembre 2021, e durerà fino a mezzanotte circa. La durata è quindi di due ore e mezza, pubblicità incluse.

Comici e cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Honolulu, ma qual è il cast? Sono tanti i comici che si alterneranno sul palco dello show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, tra volti noti e nuove promesse. Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e tanti altri. Non solo cabaret, a Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna finalmente in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult “Sensualità a corte”), Peppe e Ciccio. Appuntamento dunque con Honolulu per sei puntate dal 22 settembre 2021 su Italia 1 dalle 21.20.