Honolulu: conduttori, comici, cast, quante puntate, ospiti, streaming dello show su Italia 1

Honolulu è il nuovo show comico di Italia 1 in onda da mercoledì 22 settembre in prima serata alle 21.20. Il programma, condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, prende il posto di un marchio storico come Colorado. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su Honolulu: i conduttori, il cast, i comici, le anticipazioni, gli ospiti e come vederlo in tv e in streaming.

Conduttori

Fatima Trotta, attrice e showgirl, ha già condotto un programma simile, Made in Sud su Rai 2. Al suo fianco Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista noto per la sua carriera nata su Mtv e poi come protagonista de I Soliti Idioti con Fabrizio Biggio. Una coppia inedita al timone del nuovo programma comico che regalerà ai telespettatori di Italia 1 serate di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso.

I conduttori, oltre a presentare monologhi, battute, colpi di scena e sorprese a non finire dei tanti comici al debutto e dei veterani esperti della risata, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch. Al debutto sul palco di Honolulu, in veste di autori e non solo, l’imprevedibile duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino.

Honolulu prende il posto come detto di Colorado. Ma lo show prevede importanti novità. Fulcro del programma è il backstage, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di uno sketch e un altro. Tutto ciò che succede nel backstage viene visto e sentito dal pubblico in sala e naturalmente dai telespettatori a casa. Una sorta di “metatelevisione”, che crea un continuo circuito comico e grande ritmo. Inoltre, per la prima volta in un programma televisivo, è presente il produttore del programma unico nel suo genere: un androide, cinico e dissacrante, un vero e proprio robot che darà vita a divertenti gag con il cast.

Honolulu: cast, comici e ospiti

Abbiamo visto la trama di Honolulu, ma qual è il cast del film? Sono tanti i comici che si alterneranno sul palco dello show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, tra volti noti e nuove promesse. Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e tanti altri.

Non solo cabaret, a Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna finalmente in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult “Sensualità a corte”), Peppe e Ciccio. Per ogni puntata inoltre non mancheranno grandi ospiti. Alla prima, del 22 settembre 2021, ci sarà ad esempio Filippo Bisciglia.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, i comici e le anticipazioni di Honolulu, ma quante puntate sono previste? In tutto, salvo cambiamenti, saranno sei, in prima serata ogni mercoledì su Italia 1. Ecco la programmazione completa (Attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: 22 settembre 2021

Seconda puntata: 29 settembre 2021

Terza puntata: 6 ottobre 2021

Quarta puntata: 13 ottobre 2021

Quinta puntata: 20 ottobre 2021

Sesta puntata: 27 ottobre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Honolulu in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 ogni mercoledì sera dal 22 settembre 2021 alle ore 21.20. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente lo show sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.