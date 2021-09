Honolulu: le anticipazioni e i comici della seconda puntata su Italia 1 | 29 settembre

Questa sera, 29 settembre 2021, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Honolulu, lo show comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, che rappresenta l’evoluzione di un marchio storico come Colorado. Anche in questo nuovo appuntamento non mancheranno divertentissimi comici, sia volti noti già amati dal pubblico che giovani promesse, ospiti e colpi di scena, per trascorrere una serata di buonumore, leggerezza, allegria e clima festoso. Di seguito tutte le anticipazioni, il cast e i comici della puntata di oggi di Honolulu.

Cast e comici

A condurre questo nuovo show comico di Italia 1 l’inedita coppia formata da Fatima Trotta, conduttrice, attrice e showgirl, e Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista. Oltre a presentare monologhi, battute e sorprese dei comici, i presentatori si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch. A Honolulu lo show si fa più dinamico, fulcro del programma è il backstage, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di uno sketch e un altro. Tutto ciò che succede nel backstage viene visto e sentito dal pubblico in sala e naturalmente dai telespettatori a casa. Una sorta di “metatelevisione”, che crea un continuo circuito comico e un ritmo unico. Inoltre, per la prima volta in un programma televisivo, è presente il produttore del programma unico nel suo genere: un androide, cinico e dissacrante, un vero e proprio robot che darà vita a divertenti gag con il cast.

Ma vediamo insieme il cast di Honolulu. Al debutto sul palco di Honolulu, in veste di autori e non solo, l’imprevedibile duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Non solo cabaret, a Honolulu non mancheranno le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna finalmente in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult “Sensualità a corte”), Peppe e Ciccio.

E poi i protagonisti della risata, pronti a calcare il palco, con pezzi e personaggi inediti: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Honolulu in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera – 29 settembre 2021 – alle ore 21.20. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente lo show sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.