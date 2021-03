Chi è Helena Seger, la moglie di Zlatan Ibrahimovic

Chi è Helena Seger, la moglie di Zlatan Ibrahimovic, campione del Milan e ospite fisso del Festival di Sanremo 2021? Al fianco del campione da tanti anni c’è la moglie: l’ex modella svedese Helena Seger, dalla quale ha avuto due figli (Maximilian e Vincent). La signora Ibra è nata nel 1970 (ha 11 anni più del marito), è molto riservata e determinata. Helena Seger ha capelli biondi, un fisico procace e uno stile da pin up. E deve essere stato questo mix esplosivo a incantare Ibrahimovic. I due stanno insieme dal 2001, il che significa che si amano da 20 anni. La signora spesso è stata ritratta al fianco del campione, ma molto difficilmente si è concessa a interviste e microfoni. Anche sui social è abbastanza latitante dato che sul profilo del marito le sue foto scarseggiano.

Di lei ha però parlato il marito. “È stata un grande stimolo e per seguirmi ha lasciato la sua carriera e non volevo che il suo fosse un sacrificio vano – ha raccontato Ibrahimovic qualche tempo fa, parlando a Vanity Fair -. Dicono che la vita delle mogli dei calciatori sia al top ma la sua non è stata facile. Ho girato tanto e mi è sempre stata vicino. Abbiamo due figli meravigliosi e stiamo insieme da tantissimi anni, sono contento”. La differenza di età? “Questo mi ha aiutato molto. Fosse stata più giovane forse mi avrebbe lasciato lei o l’avrei lasciata io. Ha addomesticato il leone che è in me – ha raccontato Ibrahimovic -. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso”.

La moglie di Ibrahimovic, Helena in merito al marito ha detto: “Credo di piacere a Zlatan perché anch’io ho un background importante. Non è sempre facile vivere con lui. Ma neanche con me. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato. Non sono la classica moglie di un calciatore, o la miss di un concorso di bellezza”.

Di recente Ibrahimovic è stato “affiancato” dal mondo del gossip alla conduttrice tv Diletta Leotta. In merito, tranne qualche foto, non sono state trovate conferme. Una montatura o qualcosa di reale? Chissà.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival