Heather Parisi: “Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno”

Ospite della puntata di ieri sera, 18 novembre 2019, di Live Non è la d’Urso, Heather Parisi ha affrontato insieme al marito gli “sferati”, vale a dire i personaggi presenti all’interno delle sfere che si sono confrontati con lei sul tema della maternità a 50 anni.

La showgirl ha anche parlato da sola con la conduttrice della trasmissione, Barbara d’Urso, parlando di un argomento delicato come la violenza sulle donne. “Mi sento molto protetta con te – ha detto Heather alla d’Urso – perché ho la sicurezza di parlare con una persona che sa proteggermi e perché voglio dare coraggio alle donne che subiscono violenza tra le mura di casa, io l’ho vissuta ma ne sono uscita. Non mi piace parlarne, non l’ho mai fatto, è molto scomodo lo so, ma so anche che con te sarebbe stato affrontato in modo giusto e ho deciso che potevo parlarne solo con te”.

“Sono stata vittima di violenza domestica”, rivela dunque la Parisi tra lo stupore generale. “Non entrerò nei dettagli ma posso dire che quando succede ti senti sola, ti vergogni, subentra una rabbia una tale rabbia interiore che sono sicura le donne a casa potranno capire ed io spero che la mia forza le possa raggiungere. Non deve essere un argomento tabù, non deve essere scomodo. Bisogna parlare, raccontare”.