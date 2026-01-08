Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e l’Ordine della Fenice, film del 2007, diretto da David Yates, tratto dall’omonimo romanzo. Quinto capitolo cinematografico della celebre saga nata dalla mente della scrittrice inglese J. K. Rowling, il film vede il cambio di regia da Mike Newell, che aveva diretto Il calice di fuoco, a Yates, e di sceneggiatura, curata dallo scrittore Michael Goldenberg, che sostituisce Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante le vacanze estive Harry è alle prese con suo cugino Dudley, che continua a prenderlo in giro, quando improvvisamente appaiono due Dissennatori, che attaccano i due. Harry è allora costretto ad evocare un Patronus per respingere i dissennatori e salvare il cugino. Dato che la magia è stata praticata fuori dalla scuola, Harry riceve una lettera dal Ministero della Magia che gli annuncia che è stato espulso da Hogwarts e che, dopo l’imminente intervento di Albus Silente, dovrà presentarsi proprio al ministero per un’udienza. Con l’appoggio testimoniale di Albus Silente e della sua vicina di casa, Arabella Figg, che si scopre essere una Maganò incaricata da Silente per controllare Harry, il ragazzo viene fortunatamente assolto (avendo usato la magia fuori dalla scuola per un’emergenza).

Trasferitosi per il resto dell’estate a casa di Sirius Black, al numero 12 di Grimmauld Place a Londra, viene a sapere dagli amici Ron, Hermione, Ginny, Fred e George che la residenza del suo padrino è il quartier generale dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta capeggiata da Silente in persona, con lo scopo di contrastare Lord Voldemort e i suoi Mangiamorte. All’Ordine appartengono tra gli altri Alastor “Malocchio” Moody, i genitori di Ron, Sirius Black, Remus Lupin e Severus Piton. In origine facevano parte dell’organizzazione anche i genitori di Neville Paciock e quelli di Harry. Tornato ad Hogwarts, nel corso dell’anno scolastico Harry ha alcune difficoltà nell’integrarsi con i suoi compagni.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: il cast

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Warwick Davis: Filius Vitious

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Gary Oldman: Sirius Black

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

David Thewlis: Remus Lupin

Emma Thompson: Sibilla Cooman

Julie Walters: Molly Weasley

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e l’Ordine della Fenice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.