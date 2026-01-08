Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama, cast e streaming del film
Stasera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e l’Ordine della Fenice, film del 2007, diretto da David Yates, tratto dall’omonimo romanzo. Quinto capitolo cinematografico della celebre saga nata dalla mente della scrittrice inglese J. K. Rowling, il film vede il cambio di regia da Mike Newell, che aveva diretto Il calice di fuoco, a Yates, e di sceneggiatura, curata dallo scrittore Michael Goldenberg, che sostituisce Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Durante le vacanze estive Harry è alle prese con suo cugino Dudley, che continua a prenderlo in giro, quando improvvisamente appaiono due Dissennatori, che attaccano i due. Harry è allora costretto ad evocare un Patronus per respingere i dissennatori e salvare il cugino. Dato che la magia è stata praticata fuori dalla scuola, Harry riceve una lettera dal Ministero della Magia che gli annuncia che è stato espulso da Hogwarts e che, dopo l’imminente intervento di Albus Silente, dovrà presentarsi proprio al ministero per un’udienza. Con l’appoggio testimoniale di Albus Silente e della sua vicina di casa, Arabella Figg, che si scopre essere una Maganò incaricata da Silente per controllare Harry, il ragazzo viene fortunatamente assolto (avendo usato la magia fuori dalla scuola per un’emergenza).
Trasferitosi per il resto dell’estate a casa di Sirius Black, al numero 12 di Grimmauld Place a Londra, viene a sapere dagli amici Ron, Hermione, Ginny, Fred e George che la residenza del suo padrino è il quartier generale dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta capeggiata da Silente in persona, con lo scopo di contrastare Lord Voldemort e i suoi Mangiamorte. All’Ordine appartengono tra gli altri Alastor “Malocchio” Moody, i genitori di Ron, Sirius Black, Remus Lupin e Severus Piton. In origine facevano parte dell’organizzazione anche i genitori di Neville Paciock e quelli di Harry. Tornato ad Hogwarts, nel corso dell’anno scolastico Harry ha alcune difficoltà nell’integrarsi con i suoi compagni.
Harry Potter e l’Ordine della Fenice: il cast
Abbiamo visto la trama di Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Radcliffe: Harry Potter
- Rupert Grint: Ron Weasley
- Emma Watson: Hermione Granger
- Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange
- Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
- Warwick Davis: Filius Vitious
- Ralph Fiennes: Lord Voldemort
- Michael Gambon: Albus Silente
- Brendan Gleeson: Alastor Moody
- Richard Griffiths: Vernon Dursley
- Jason Isaacs: Lucius Malfoy
- Gary Oldman: Sirius Black
- Alan Rickman: Severus Piton
- Fiona Shaw: Petunia Dursley
- Maggie Smith: Minerva McGranitt
- Imelda Staunton: Dolores Umbridge
- David Thewlis: Remus Lupin
- Emma Thompson: Sibilla Cooman
- Julie Walters: Molly Weasley
Streaming e tv
Dove vedere Harry Potter e l’Ordine della Fenice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.