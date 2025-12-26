Harry Potter e la camera dei segreti: trama, cast e streaming del film

Stasera, 26 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, film del 2002 diretto da Chris Columbus, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, secondo episodio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Come il primo episodio, il film è prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Harry Potter sta trascorrendo l’estate al numero 4 di Privet Drive presso la famiglia dello zio Vernon Dursley, rattristato dal fatto di non aver ricevuto alcuna lettera dai suoi amici. Relegato nella sua camera al piano di sopra durante la visita dei Mason, con cui Vernon spera di concludere un importante affare per la sua ditta, Harry riceve a sua volta la visita dell’elfo domestico Dobby, che lo supplica di non tornare a Hogwarts perché è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. L’irrequieto Dobby, che ammette di aver intercettato tutte le lettere destinate a Harry per scoraggiarlo a tornare a Hogwarts, combina dei guai in casa Dursley che innervosiscono l’ignaro Vernon, impegnato a intrattenere i suoi ospiti. Ma la situazione precipita quando l’elfo, di nascosto, fa cadere una torta sulla testa della signora Mason, facendogliela piombare addosso. Vernon, pensando che sia stata colpa di Harry, lo rinchiude in camera mettendo le sbarre alla finestra per impedirgli di tornare a Hogwarts, che è la cosa a cui tiene di più il giovane mago.

In suo aiuto intervengono Ron Weasley e i suoi due fratelli gemelli maggiori, Fred e George, che lo liberano e lo portano a casa loro sull’auto volante del padre (una vecchia Ford Anglia). Qui viene accolto affettuosamente dalla signora Weasley e da suo marito Arthur che lavora nell’Ufficio per l’Uso Improprio dei Manufatti dei Babbani, ufficio che si propone di dare la caccia ai maghi che usano la magia ai danni dei babbani. Mentre sono a tavola, i giovani maghi ricevono le lettere da Hogwarts con la prescrizione del materiale didattico per il nuovo anno scolastico che provvederanno ad acquistare, come al solito, a Diagon Alley. Ron vi viene proiettato, stando in piedi nel camino, grazie alla Polvere Volante che lancia al suolo mentre pronuncia Diagon Alley. Poi è il turno di Harry che però, pronunciando male il luogo dicendo Diagonalli, finisce con l’essere catapultato fuori dal camino di un negozio di arti oscure in un attiguo quartiere malfamato, Notturn Alley. Circondato da loschi figuri (tra cui individua pure Draco Malfoy e suo padre Lucius), se la cava grazie all’arrivo tempestivo di Hagrid che lo porta a Diagon Alley. Qui incontra Hermione Granger e i Weasley e presenzia alla promozione del libro autobiografico Magicamente Io di Gilderoy Allock, futuro professore di Difesa contro le Arti Oscure in sostituzione di Quirinus Raptor.

Harry Potter e la camera dei segreti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e la camera dei segreti, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Kenneth Branagh: Gilderoy Allock

Richard Harris: Albus Silente

Bonnie Wright: Ginny Weasley

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Toby Jones: Dobby

Tom Felton: Draco Malfoy

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Josh Herdman: Gregory Goyle

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Matthew Lewis: Neville Paciock

Devon Murray: Seamus Finnegan

Alfred Enoch: Dean Thomas

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Christian Coulson: Tom Riddle

Alan Rickman: Severus Piton

David Bradley: Argus Gazza

Mark Williams: Arthur Weasley

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Julie Walters: Molly Weasley

Chris Rankin: Percy Weasley

Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta

Sean Biggerstaff: Oliver Baston

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Gemma Jones: Poppy Chips

Miriam Margolyes: Pomona Sprite

Julian Glover: Aragog

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Harry Melling: Dudley Dursley

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e la camera dei segreti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.