Harry Potter e il principe mezzosangue: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il principe mezzosangue, film del 2009 diretto da David Yates, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di J. K. Rowling, sesto capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Un gruppo di mangiamorte provoca disagi e magie oscure anche nel mondo dei babbani, in cui Voldemort si sta estendendo, distruggendo il Millennium Bridge e procurando molti danni. Il gruppo di mangiamorte arriva poi a Diagon Alley, dove i malvagi rapiscono il fabbricante di bacchette Olivander, per poi volatilizzarsi. Harry Potter viene raggiunto da Albus Silente a Londra: i due si smaterializzano e giungono nel villaggio britannico di Budleigh Bubberton. La loro missione è quella di convincere il professor Horace Lumacorno a ritornare a Hogwarts, il quale, sebbene all’inizio riluttante, accetta; Silente a questo punto accompagna Harry alla Tana dove incontra i suoi migliori amici Ron e Hermione che gli rivelano le paure dei loro genitori, riluttanti perfino a rimandarli a Hogwarts a causa dei recenti avvenimenti.

Nel “letamaio babbano” di Spinner’s End intanto, Narcissa Malfoy e Bellatrix Lestrange incontrano Severus Piton nella sua casa estiva. La speranza di Narcissa è quella di convincere Piton ad aiutare Draco Malfoy ad uccidere Albus Silente. Piton accetta ma data la riluttanza di Bellatrix a crederlo un fedele seguace dell’Oscuro Signore, lo costringe a giurare il Voto Infrangibile, che se infranto comporta la morte del giuratore.

Successivamente, a Diagon Alley, durante una visita ai Tiri Vispi Weasley, Harry, Ron ed Hermione si imbattono in Draco Malfoy, che si aggira per la strada magica con fare misterioso, diretto insieme alla madre verso la bottega Magie Sinister. Dopo averlo seguito, i tre maghi notano l’interesse di Malfoy per un particolare armadio esposto nel negozio e l’inquietante presenza di alcuni Mangiamorte, tra cui Bellatrix Lestrange e il lupo mannaro Fenrir Greyback. Mentre viaggiano sull’Hogwarts Express, Harry racconta ai suoi amici di come lui sia convinto che Draco Malfoy si sia unito ai Mangiamorte, ma i due non gli vogliono credere.

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Jim Broadbent: Horace Lumacorno

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Warwick Davis: Filius Vitious

Michael Gambon: Albus Silente

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Timothy Spall: Peter Minus

David Thewlis: Remus Lupin

Julie Walters: Molly Weasley

